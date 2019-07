Fanul FCSB care si-a facut tatuaj IMENS cu Gigi Becali, in tribune la Giurgiu. FOTO

Un suporter FCSB si-a facut un tatuaj imens cu Gigi Becali.

Gigi Becali nu a mers la meciul cu Milsami Orhei de la Giurgiu, insa suporterii FCSB l-au putut vedea pe bratul unui suporter. Un fan FCSB din Giurgiu si-a tatuat chipul lui Gigi Becali pe bratul stang si a tinut sa-l arate la camere.



Gigi Becali nu a mers la meci si a ales sa-l priveasca la TV. Patronul ros-albastrilor a fost multumit de jocul prestat de elevii lui Bogdan Andone si a anuntat ca Pintilii nu mai are sanse sa fie titular in fata cuplului Oaida - Nedelcu.



"Trebuia sa fie 5-0, sunt foarte multumit. Mingea a fost numai la noi, am avut posesie, ce sa vrei mai mult de la un meci de fotbal. Am vazut ca Oaida e fotbalist. Nu il stiam bine, nu stiam daca face fata la FCSB. Dar intra cu mingea in careu, e tehnic, are curaj. Nedelcu? Senzational. Nu il mai scoate nimeni pe Nedelcu. La revedere, Pintilii", a spus Gigi Becali la Digi.

