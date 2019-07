FCSB - Milsami 2-0 | Reactia lui Bodan Andone dupa victoria la debutul oficial pe banca FCSB-ului: "Jucatorii se plangeau la final!" Anuntul despre transferuri

FCSB a castigat cu 2-0 partida de la Giurgiu cu Milsami.

Bogdan Andone a reusit sa castige primul meci oficial pe banca FCSB-ului, 2-0 in fata celor de la Milsami. Acesta a laudat evolutia echipei, in conditiile in care pentru FCSB a fost prima partida a sezonului.

"Tot timpul primul meci din sezon nu este unul simplu, indiferent de adversar. Am incercat sa ne impunem jocul, am reusit in marea majoritate a timpului, dar nu a fost simplu deloc. Baietii veniti de la echipa nationala au avut doar o saptamana cu echipa, o filosofie noua, antrenamente noi, antrenor nou si pentru ei. Nu e simplu sa-ti gasesti ritmul de joc, am alternat momentele bune cu cele mai putin bune.



Am discutii individuale cu jucatorii, am vorbit zilele aceasta cu Florin (Tanase), i-am aratat si niste imagini de la meciurile trecute cu ce a facut bine si ceea ce a facut mai putin bine. Ma bucur pentru el ca pentru toata echipa, el a avut 2 reusite. Ma bucur ca pe aceasta pozitie noua ne ajuta si pe faza ofensiva, si pe faza defensiva unde depunde un efort foarte mare si a avut astazi o atitudine extraordinara, de capitan de echipa. Ii felicit pe baieti pentru efortul si munca depusa in aceasta seara. Chiar daca 2-0 nu e un scor linistitor, ma bucur de faptul ca nu am primit gol. Ne-am creat ocazii, chiar daca am ratat 3-4 situatii enorme, ma bucur ca am ajuns in aceste situatii.



Cu siguranta s-a simtit (ca Milsami e in plin campionat), chiar la o discutie cu baietii acum se plangeau ca usor-usor in partea a doua a meciului au scazut putin ritmul si n-au mai avut acea capacitate si prospetime din prima parte a meciului cand am reusit sa facem un pressing destul de bun, sa punem presiune. Pe final, ramanand si in inferioritate, ne-am retras si am preferat sa jucam pe contraatac.



In general vorbesc despre toata echipa, mai putin individual, toti jucatorii au facut un joc bun. Importanta e echipa, important e grupul. Ma bucur ca s-au ajutat intre ei in momentele mai dificile pe final. Jucatorii noi care au venit cu siguranta se vor acomoda si vor face fata la acest nivel" a spus Bodan Andone la Pro X.

Bogdan Andone mai asteapta noi achizitii

Antrenorul celor de la FCSB s-a declarat incantat de transferul lui Ionut Vina si spune ca spera sa primeasca noi intaririri cat mai curand.

"Este o achizitie foarte buna din punctul meu de vedere tinand cont si de faptul ca Ionut Vina a jucat la Viitorul in sistemul 4-3-3. Probabil si acomodarea lui la echipa va fi rapida pentru ca are multi fosti colegi de la Viitorul, Tase, Coman, Nedelcu, cu care se cunoaste. Integrarea lui va fi rapida. Am vorbit si astazi cu patronul ca mai e in discutii cu 2-3 jucatorii. Sper ca in curand aceste discutii sa se materializeze si sa vina alaturi de noi ca sa ii avem cat mai rapid in cadrul lotului" a mai spus antrenorul FCSB-ului.