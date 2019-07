Unul dintre remarcatii lui Becali din meciul cu Milsami ii raspunde patronului de la FCSB: "Ma bucur, dar mai am multe de demonstrat!". Ce spune despre calificare

FCSB s-a impus cu 2-0 in fata lui Milsami.

FSCB s-a impus cu 2-0 in meciul cu Milsami, iar Razvan Oaida a fost unul dintre remarcatii patronului. La finalul partidei acesta a declarat ca se bucura ca a primit laude din partea patronului, dar mai are multe de demonstrat si spera sa faca meciuri bune in continuare.

"A fost o victorie destul de clara, am dominat jocul, consider ca a fost un meci bun. Ne-am simtit ca acasa la Giurgiu, suporterii au fost alaturi de noi si ne bucura lucrul acesta. Ma bucur ca patronul este multumit de mine si sper sa fac meciuri la fel de bune, am mult de muncit si sper sa fac meciuri bune in continuare. Mai avem meciul retur, nu va fi usor, este o echipa care se inchide foarte bine, dar mergem sa castigam si sa ne calficam mai departe. S-au inchis foarte bine, a trebuit sa venim cu centrari, dar consider ca am facut un meci bun. Concurenta este benfica pentru fiecare, ne ajuta sa crestem, e un lucru benefic. Nu stiu cum se va desfasura, cine va intra in campionat si cine in meciurile din Europa, important e ca avem un lot numeros, un lot bun", a declarat Razvan Oaida dupa partida.

Returul dintre Milsami si FCSB va fi transmis saptamana viitoare in direct de Pro TV