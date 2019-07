FCSB poate rezolva un nou transfer inainte de startul campionatului: "Am prieteni acolo, nu ar fi problema de integrare!" Jucatorul din nationala U21 care e gata sa vina

Un jucator dorit de Becali este dispus sa faca pasul catre FCSB.

Internationalul roman de tineret, Florin Stefan, este gata sa se transfere de la Sepsi la FCSB! Fundasul stanga este dorit de Becali, insa cei de la Sepsi cer 1 milion de euro. Becali ofera insa doar 300.000 de euro.



"Anul trecut nu stia nimeni despre mine, dar acum, cu Campionatul European, am iesit si eu in fata, sa spun asa. si ma bucur ca sunt si eu in atentia cluburilor pentru un transfer. Nu sunt eu in masura sa imi dau cu parerea daca este mult sau nu (un milion de euro).



La orice club o sa merg, sau daca o sa raman aici, o sa ma integrez foarte bine. Am colegi, am prieteni la FCSB, cred ca daca ar fi ceva o sa ma integrez foarte repede, nu ar fi problema de integrare. Tot la Bucuresti am debutat in Liga 1. Dar sa vedem, momentan sunt la Sepsi si trebuie sa imi fac treaba cat mai bine aici.



Eu nu am primit niciun telefon, nu stiu nimic. Momentan sunt in cantonament cu echipa si maine avem un meci important si trebuie sa incepem cu dreptul" a spus Florin Stefan pentru Telekom Sport.