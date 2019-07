FCSB - Milsami 2-0 | Dennis Man a dat detalii despre accidentarea care l-a scos de pe teren! Ce spune despre returul din Moldova

Florin Tanase a facut dubla si a adus victoria stelistilor la Giurgiu.

Dennis Man a avut o pasa excelenta la al doilea gol al lui Florin Tanase, insa a iesit de pe teren accidentat in minutul 78, fiind inlocuit cu Ovidiu Popescu.

Dennis Man a explicat ca a avut crampe si ca nu este vorba despre nimic grav, astfel ca va reveni la antrenament.

"Am intalnit un adversar incomod. In prima repriza s-au aparat foarte jos si a fost foarte greu sa-i deschidem. Voiam sa inscriem mai mult, dar atat s-a putut in seara aceasta.

L-am vazut pe Tase singur si nu am mai stat pe ganduri si am pasat. Speram ca de la meci la meci cei din atac sa ne facem treaba cat mai bine.

Sunt OK, au fost doar crampe, nimic mai mult. De maine intru la antrenament si pregatim meciul din Liga 1.

Nici macar o saptamana de antrenamente nu am, am cateva zile. Important e ca m-am simtit bine si ca am putut face ceva, in afara acelor crampe.

Avem nevoie de un timp de acomodare, cu Razvan am mai jucat si la tineret, ne cunoastem de mult timp. De la meci la meci cred ca o sa fie mai bine.

Suntem constienti ca scorul nu e unul linistitor. Ne doream mai multe goluri, am avut ocazii, dar nu am reusit sa inscriem. Mergem increzatori, luam fiecare meci in parte si vom vedea ce se va intampla.

Vina e un jucator foarte bun, ma bucur ca a ajuns aici si cred ca ne va ajuta foarte mult.

Pentru Hagi e o mutare foarte buna. Ianis e un baiat foarte OK si ne bucuram pentru el!", a spus Dennis Man dupa meci la PRO X.