FCSB - MILSAMI ORHEI LIVE PROTV 21:30: Bogdan Andone debuteaza in Europa League, turul 1 preliminar. Echipele probabile

FCSB - Milsami Orhei e live la PROTV si pe Sport.ro de la 21:30, primul tur preiminar Europa League.

FCSB incepe oficial noul sezon la Giurgiu contra moldovenilor de la Milsami Orhei in primul tur preliminar din Europa League. Au plecat mai multi jucatori de la FCSB in aceasta vara, iar Bogdan Andone a fost numit antrenor in locul lui Mihai Teja. Pana acum a venit doar Razvan Oaida de la Botosani, insa Andone asteapta si alte mutari. Ionut Vina a semnat cu FCSB in ziua meciului, iar Becali a anuntat si alte mutari.



FCSB l-a transferat pe Ionut Vina, urmeaza Moutinho si Salomao!

Chiar in dimineata meciului cu Milsami Orhei, Gigi Becali a anuntat transferul lui Ionut Vina de la Viitorul. Si portughezul Moutinho, fost la CFR Cluj, ar urma sa semneze, dar si fostul dinamovist Salomao. "Il vreau si pe De Noojer", a mai anuntat Becali, care i-a dat si o veste proasta lui Andone. "Sa-si puna pofta in cui, atacant nu transfer. Peste o luna revine Gnohere, cum sa stea 2 atacanti pe bara?", a spus Becali. Si Florin Stefan de la Sepsi e dorit la FCSB in aceasat vara.



Bogdan Andone, despre meciul cu Milsami: Primul meci e cel mai important!



"Primul meci al sezonului e mereu important, chiar daca e partida din Europa sau din campionat. Suntem optimisti, asteptam cu nerabdare meciul. Baietii s-au pregatit bine si sper sa facem un meci bun.

Trebuie sa ne gasim ritmul de joc, adversarii nostri sunt deja la jumatatea sezonului. Noi suntem la primul meci cu noul sistem, cu unii jucatori noi in echipa. Important e sa castigam meciul si, daca putem, sa obtinem un rezultat care sa ne ajute la calificare. Cei de la Milsami au 2-3 jucatori de calitate, sunt o echipa bine organizata. Totusi, jocul nostru conteaza, noi trebuie sa facem un rezultat bun si un meci cat mai bun", a spus Bogdan Andone inainte de meci.



Bogdan Andone i-a cerut transferuri lui Becali inainte de meci!

"Mai avem nevoie de jucatori, atat numeric cat si valoric. Avem nevoie de un fundas stanga si sper si-mi doresc ca in cel mai scurt timp sa luam fotbalistii de care avem nevoie. As mai avea nevoie de 3-4 jucatori, dar nu depinde de mine. Din discutiile avute cu patronul, mi-a spus ca va face tot posibilul pentru a-i aduce.

Florin Stefan (n.a - fundasul lui Sepsi) e o optiune pentru postul de fundas stanga, la fel si Bradley de Nooijer(n.a - fundasul Viitorului). Sunt jucatori buni, jucatori cu profil ofensiv pe benzi. Indiferent care dintre ei va fi, important e sa vina cat mai repede", a spus Bogdan Andone.



"Mai avem nevoie de inca un atacant, il avem doar pe Hora, caruia ii e greu sa joace din 3 in 3 zile. Avem nevoie de minimum un inter, daca nu de doi. Mi-as dori ca transferurile sa vina in cel mai scurt timp, va fi imposibil sa jucam pana in septembrie cu acesti jucatori”,a adaugat antrenorul vicecampioanei.



Si Florin Tanase a cerut transferuri la FCSB!

"Este primul meci oficial, trebuie sa incepem cu o victorie. Cu siguranta nu va fi un meci atat de usor pe cat pare, dar sper sa marcam inca din startul meciului si sa ne facem meciul mai usor.

Nu avem un lot cu care sa facem fata si in Europa si in Liga 1. Ne mai trebuie 3-4 jucatori pentru a ne descurca, asa cum a spus si «Mister»”, a spus atacantul FCSB.

Andrei Vlad, din nou titular in poarta la FCSB!

Inaintea noului sezon, Gigi Becali l-a anuntat pe Bogdan Andone ca Andrei Vlad trebuie promovat in echipa de start a celor de la FCSB, chiar daca Balgradean nu a dezamagit sezonul trecut. Fanii FCSB au cosmaruri la ultima aparitie a lui Vlad in cupele europene, anul trecut cu Rapid Viena. "Inca nu am decis, o sa vad in ziua meciului cine joaca", a spus Andone. Duckadam crede ca meciurile din preliminariile Europa League sunt perfecte pentru ca Vlad sa arate ce poate. "Trebuie sa-si intre in mana, cred ca daca apara 4-5 meciuri in preliminarii o sa prinda incredere", a spus legenda Stelei.

Probleme de lot FCSB! Morutan si Pintilii, accidentati!

Bogdan Andone are mai multe batai de cap inaintea partidei cu Milsami. Morutan s-a accidentat in amicalul cu Mioveni, iar Pintilii s-a rupt la antrenamente. In plus, Gnohere si Momcilovic vor absenta inca o luna de pe teren.

FCSB - MILSAMI ORHEI. Echipele probabile

FCSB: Vlad, Belu, Planici, Cristea, Roman, Oaida, Filip, Popescu, Man, Hora, Tanase

Rezerve: Balgradean, Balasa, Perianu, D. Nedelcu, Ion, Coman, Dumitru

Absenti: Al. Stan, Momcilovici, Pintilii, Morutan, Gnohere (accidentati)

Antrenor: Bogdan Andone



Milsami Orhei: Chirinciuc, Jardan, Ba, Bolohan, Bogdan, Antoniuc, Stana, Onica, Antoniuc, Patras, Nazar

Rezerve: R. Mitu, Cusnirenco, Zagaevschii, M. Platica, S. Platica, Andronic, A. Rusnac

Antrenor: Veaceslav Rusnac

Arbitru: Kristoffer Hagenes / Asistenti: Magnus Lundberg si Andeers Dale (toti din Norvegia)

