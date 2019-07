"Pai sunt deja aici!" :) Ionut Vina i-a surprins pe suporterii FCSB dupa meciul cu Milsami. VIDEO

Ionut Vina a semnat cu FCSB in ziua meciului cu Milsami Orhei si a asistat din tribuna la partida din primul tur preliminar Europa League.

Ionut Vina a semnat ieri cu FCSB pentru 750.000 de euro. Mijlocasul crescut de Hagi a ajuns sub comanda lui Bogdan Andone, iar aseara a asistat din tribuna la meciul cu Milsami Orhei din tur preliminar Europa League. La finalul partidei, Vina a fost asaltat de micii suporteri la FCSB, care ii cereau sa vina la echipa. "Pai sunt deja aici", le-a dat Vina vestea suporterilor.



Florin Tanase a fost impresarul lui Ionut Vina!

Ieri, Gigi Becali l-a prezentat pe Ionut Vina dupa ce s-a inteles cu Hagi in privinta transferului. Patronul FCSB a dezvaluit ca Florin Tanase a contribuit si el la mutarea mijlocasului.

"Am facut contract pe cinci ani, am vrut sa il iau de doi ani. A zis ca ma va convinge ca ma pricep. El va confirma. Am platit 750.000 de euro si 10% dintr-un eventual transfer. D-aia iau de la Gica (n.r. Hagi), sunt gata pregatiti.

L-am pus pe Tanase, ca sa-l vrajeasca pe Hagi, ca sa mi-l dea pe Vina. Si mi-a zis: <da, nea Gigi, da’ nu-l sun direct pe el, il sun pe Ianis. Ca, daca-l sun pe el, o sa-mi zica, ce, ma, te-ai facut impresar, tu, Tase?>”, a spus Gigi Becali.

Returul dintre Milsami Orhei si FCSB e joia viitoare, de la ora 20:00, in direct la pROTV.