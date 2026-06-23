Dar pe lângă multitudinea de trofee și dominația construită în ultimul deceniu, succesorul lui Pep Guardiola va moșteni și o reconstrucție deja începută. Toate meciurile din Premier League se văd în exclusivitate pe VOYO. Greșeala lui Pep Guardiola: trebuia să pregătească reconstrucția mai devreme

Sursă foto: Imago Pep Guardiola a decis să plece de la Manchester City la finalul acestui sezon, iar Enzo Maresca pare să fie favoritul pentru a-i lua locul antrenorului catalan. Spre deosebire de marea majoritate tehnicienilor care pleacă de la echipele lor, Pep Guardiola a lăsat în spate un lot capabil să se lupte la câștigarea tuturor trofeelor și în stagiunea viitoare. Experimentatul antrenor a realizat după startul sezonului 2024/2025 că lotul alături de care a reușit „tripla” în 2023 avea nevoie de forțe proaspete și ar fi trebuit să accelereze procesul de reconstrucție încă din vara anului 2024. După ce în vară Manchester City a adus doar doi jucători importanți, pe Savinho și Gundogan, „cetățenii” au avut un final de an mult sub așteptări, iar Pep Guardiola și oficialii clubului au decis că e momentul începerii unei reconstrucții.

(Pep Guardiola la parada finalului sezonului trecut, după ce a anunțat că va pleca de Manchester City.) Astfel că, Manchester City a investit aproximativ 240 de milioane de euro în perioada de transferuri de iarnă și i-a adus pe Vitor Reis, Abdukodir Khusanov, Nico Gonzalez și Omar Marmoush. La momentul acestor transferuri, Pep Guardiola a justificat clar motivul pentru care a început reconstrucția în plin sezon și nu înaintea startului acestuia, iar la baza acestei decizii au stat și accidentările grave ale unor jucători precum Rodri și Haaland. „În vară, clubul s-a gândit să facă transferuri, iar eu am spus: 'Nu, nu vreau să aducem jucători. Mă bazez pe acest lot și vreau să merg mai departe cu el'. (...) Dar după accidentări... wow... poate că ar fi trebuit să o facem. M-am bazat foarte mult pe acești băieți și am crezut că putem repeta performanțele. Dar după accidentări, poate că ar fi trebuit să facem transferurile.”, a spus Pep Guardiola în ianuarie 2025, conform theguardian.com. A urmat perioada de transferuri din sezonul 2025/2026, când Manchester City a cheltuit aproximativ 300 de milioane de euro pentru a-i aduce pe Tijjani Reijnders, Rayan Ait-Nouri, Rayan Cherki, James Trafford, Gianluigi Donnarumma, Antoine Semenyo și Marc Guehi. Mai mulți dintre acești fotbaliști au contribuit decisiv la câștigarea celor două trofee din stagiunea trecută, dar și la obținerea locului doi în Premier League, unde „cetățenii” s-au luptat pentru titlu cu Arsenal până în ultimele etape.

Pep Guardiola alături de Omar Marmoush, cel mai scump jucător transferat de Manchester City în stagiunea 2024/2025 (75 de milioane de euro) Pep Guardiola, adus să facă istorie în Premier League. A făcut! Pep Guardiola a semnat cu Manchester City în vara lui 2016, după o perioadă excelentă pe plan intern la Bayern Munchen, între 2013 și 2016. Trupa lui Guardiola a câștigat trei titluri consecutive în Germania, dar a performat sub așteptări în Champions League. Conducerea bavarezilor își dorea ca Bayern să câștige cel mai râvnit trofeu la nivel de cluburi, iar cu antrenorul spaniol au jucat trei semifinale, toate pierdute în fața lui Real Madrid, Barcelona și Atletico Madrid. Dorința conducătorilor de la Manchester City nu era cu mult diferită, pentru că „cetățenii” voiau să câștige primul trofeu Champions League din istoria clubului. Marea diferență față de Barcelona și Bayern Munchen, echipele pe care Pep Guardiola le antrenase anterior, era că Manchester City evolua în Premier League, într-un campionat în care cel puțin șase echipe sunt angrenate în lupta la titlu. Pe lângă acest aspect, în stagiunea trecută Leicester City câștigase titlul în Anglia, ceea ce întărea ideea că Premier League este cel mai tare campionat din lume, iar aici nu există echipe mici.

(Kevin De Bruyne și Pep Guardiola la primul sezon al antrenorului catalan pe banca „cetățenilor”) Pep Guardiola a beneficiat din plin de faptul că s-a aflat la unul dintre cele mai bogate cluburi din lume, astfel că a putut transfera jucători care ulterior au devenit emblematici pentru club, cum ar fi: Ilkay Gundogan, Bernardo Silva, Ruben Dias, Erling Haaland, Kyle Walker, Riyad Mahrez și Ederson. Pe lângă jucătorii incredibili pe care deja îi avea Manchester City: Kun Aguero, Kevin De Bruyne, Fernandinho, David Silva și Vincent Kompany. În primul sezon la Manchester City, provocarea Premier League părea să îi dea bătăi de cap genialului Guardiola. Echipa de pe „Etihad Stadium” s-a mulțumit cu locul trei într-un sezon dominat clar de Chelsea, echipa lui Antonio Conte.

Pep Guardiola și Erling Haaland, unul dintre cei mai importanți jucători din actuala echipa a lui Manchester City.



„Plictisitor” de bun în 10 ani la Manchester City A urmat apoi o perioadă fabuloasă din istoria lui Manchester City în Premier League, întreruptă doar Liverpool-ul lui Jurgen Klopp. „Cetățenii” au cucerit șase titluri în cel mai tare campionat din lume (2018, 2019, 2021, 2022, 2023 și 2024). Elevii lui Pep Guardiola au pus stăpânire pe trofeul Premier League, spaniolul reușind să îl cucerească de șase ori în zece ani, în condițiile în care la venirea sa Manchester City câștigase campionatul de patru ori în toată istoria.

(Pep Guardiola alături de Jurgen Klopp, marele său rival din Premier League.) Pentru Pep Guardiola a fost mai complicat în Champions League, acolo unde a jucat prima finală pe banca „cetățenilor” în 2021 și a pierdut-o 0-1 în fața lui Chelsea. Manchester City a avut parte de dezamăgiri timp de șase ani până a reușit să pună mâna pe râvnitul trofeu în 2023, când „cetățenii” au câștigat primul și sigurul trofeu UEFA Champions League în urma victoriei 1-0 din finala jucată cu Inter. Pe lângă trofeele deja menționate, cu Pep Guardiola pe bancă, Manchester City a mai cucerit trei FA Cup, cinci Carabao Cup, o Supercupă a Europei, un Mondial al Cluburilor și trei Supercupe ale Angliei.

(Pep Guardiola cu trofeul Champions League cucerit de Manchester City în 2023) Antrenorul catalan pleacă de la Manchester City lăsând senzația unei reconstrucții nefinalizate, dar care poate prinde contur cu un alt tehnician. Cu toate acestea, un fapt este cert! Guardiola a transformat-o pe Manchester City dintr-o echipă importantă a Angliei într-una dintre marile forțe ale fotbalului mondial și a scris cea mai de succes perioadă din istoria clubului.