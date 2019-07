FCSB isi modifica echipamentul dupa primul meci! MM Stoica: "La meciul de duminica o sa arate impecabil" FOTO

Fanii FCSB au observat un amanunt care i-a nemultumit la meciul cu Milsami Orhei legat de noul echipament.

FCSB a jucat aseara cu Milsami Orhei in Europa League in noile echipamente inspirate de la armata americana. Parerile fanilor au fost impartite, iar ros-albastrii au primit mesaje care criticau tricourile albe purtate de jucatori pe sub tricourile oficiale de joc.

Jucatorii FCSB, monitorizati cu GPS!



MM Stoica spune ca acelea erau veste cu GPS pentru ca jucatorii sa fie monitorizari pe timpul partidei, iar situatia va fi remediata pana duminica, la primul meci din Liga 1, cu Hermannstadt.

"Multi suporteri m-au intrebat de ce s-a jucat cu tricou alb pe dedesubt. N-au fost tricouri, au fost vestele cu GPS. Le modificam pana la meciul de duminica si echipamentul va arata impecabil", a postat MM Stoica pe Facebook.

FCSB a invins Milsami Orhei cu 2-0 in primul tur preliminar Europa League. Florin Tanase a marcat ambele goluri ale ros-albastrilor. Returul e la PROTV, joi, de la ora 20:00.