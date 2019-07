"Asa e nea Gigi, azi esti cel mai bun, maine te transfera!" Un jucator de la FCSB a inceput sa rada cand a auzit ca a fost laudat de patron

FCSB a castigat meciul tur cu Milsami (video rezumat). Returul de saptamana viitoare va fi transmis in direct de Pro TV.

Mijlocasul celor de la FCSB, Dragos Nedelcu, a fost unul dintre cei laudati de Gigi Becali dupa victoria cu 2-0 in fata celor de la Milsami Orhei. Internationalul roman de tineret a zambit cand a auzit de declaratia lui Becali.

"Am apucat sa facem destul de putine antrenamente impreuna dupa revenirea de la Euro. A fost un meci bun si avem prima sansa la calificare.

La mine nu a fost problema de adaptare. Am jucat mult timp si la Viitorul in acest sistem. Eu ma voi adapta orice ar fi. Imi pare bine ca a luat decizia sa vina si Vina. Ne va ajuta foarte mult, el stie deja sistemul.

Nea Gigi stiti cum este. Astazi esti cel mai bun daca joci bine, maine, daca faci un meci mai putin reusit, te transfera. Asa este dansul, ne-am obisnuit.

Pentru noi e important sa fie gazonul bun. La Giurgiu si la Pitesti avem acest beneficiu. Vrem sa incepem campionatul cu o victorie. Ne pregatim pentru meciul cu Hermannstadt. Vom analiza ce am facut bine si ce am gresit. Vrem sa incepem campionatul cu o victorie si sa luam campionatul anul acesta si sa intram in grupele Europa League, acesta este principalul obiectiv" a spus Dragos Nedelcu dupa partida.