Antrenorul Mihai Teja s-a arătat nemulțumit de rezultatul partidei Metaloglobus - CFR Cluj 2-2, chiar dacă echipa pe care o pregătește a pornit cu șansa a doua.

Teja a explicat că pe Metaloglobus nu o ajută cu nimic un punct pentru calificarea din faza grupelor Cupei României.

„Nu sunt mulțumit, pentru că nu ne ajută cu nimic. Noi ne-am dorit și ne-am făcut calculele cu cele 3 puncte, chiar dacă jucam cu o echipă bună. Ne-am făcut calculele să câștigăm meciul ăsta și cel cu Slatina, iar cu 6 puncte cred că mergeam mai departe. Acum este destul de greu, un punct nu ne ajută.

Din păcate, am plătit pentru meciul cu FC Argeș (n.r.- scor 2-3), dar un punct nu ne ajută cu nimic. Am avut și bară, în prima repriză am mai avut o ocazie. Ne-am dorit să câștigăm, am jucat cu determinare. Puteam să câștigăm, chiar dacă am întâlnit un adversar cu calitate. Asta e, nu am reușit.

Este un punct de moral, un punct care ne dă o continuitate. Păcat că nu putem să luăm și ceea ce ar trebui să luăm, pentru că jucăm bine. Vrem să câștigăm puncte”, a declarat Mihai Teja, conform digisport.ro.

Metaloglobus, o nouă surpriză cu CFR Cluj

Echipa bucureşteană Metaloglobus a terminat la egalitate joi seara, pe teren propriu, scor 2-2, cu gruparea CFR Cluj, în grupa A din Cupa României.

Au marcat Huiban (16 p.) și Pasagic (82) pentru nou-promovată, respectiv Sinyan (25) și Biliboc (61) pentru „feroviari”. Cele două echipe au remizat, scor 1-1, în campionat.

În grupa A conduce FC Argeş, cu şase puncte, urmată de CFR Cluj – 4 puncte, Rapid şi Dumbrăviţa – câte 3 puncte, Metaloglobus are un punct, iar CSM Slatina a rămas la „cota” zero.

