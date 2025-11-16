Echipa lui Zeljko Kopic a fost învinsă clar, scor 0-3, de Metaloglobus, lanterna roșie din Superliga, într-un amical jucat în spatele porților închise.



Metaloglobus a deschis scorul în prima repriză prin Omar Pasagic, iar după pauză a mai punctat de două ori. Ștefan Visic a dus scorul la 2-0, iar Huiban a stabilit scorul final din penalty. Partida a fost arbitrată de Sebastian Colțescu.



Cine se aștepta la asta? Dinamo, demolată de Metaloglobus la Săftica



Kopic a folosit două echipe complet diferite. În prima repriză a trimis în teren titularii obișnuiți, cu Mihnea Toader folosit fundaș central în absența lui Stoinov, convocat la națională. Andrei Mărginean a acuzat dureri și a fost schimbat. Repriza a doua a fost dedicată juniorilor și jucătorilor cu minute puține.



Primul 11 Dinamo: Roșca – Ikoko, Toader, Boateng, Opruț – Mărginean, Cîrjan, Gnahoré – Soro, Karamoko, Armstrong.

Repriza a doua: Epassy – Tabuncic, Udosen, Năstase, Bordușanu – Milanov, N’Giuwu, Bărbulescu – Savu, Pop, Marinescu.



Metaloglobus a început cu: Gavrilaș – Dumitru, Aggoun, Pasagic, Sava – Tache, Gheorghe, Milea, Abbey – Sârbu, Hadzic.

Rezervele au inclus jucători precum Huiban, Achim, Kouadio sau Carvalho.



Pentru Dinamo, acest amical a fost ultima repetiție înaintea duelului crucial cu FC Botoșani, programat pe 24 noiembrie, ora 20:30. „Câinii” sunt pe locul 3, cu 30 de puncte, iar confruntarea de la Botoșani este una directă pentru poziția secundă. Echipa lui Leo Grozavu are 32 de puncte și e revelația sezonului.



Metaloglobus, ultima clasată cu doar 7 puncte în 16 etape, o va întâlni pe Hermannstadt în etapa următoare, pe 24 noiembrie, de la 17:30.

