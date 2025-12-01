LIVE TEXT Petrolul Ploiești - Metaloglobus, de la 16:00, duelul echipelor cu cele mai slabe ofensive din Superligă!

Petrolul Ploiești - Metaloglobus, de la 16:00, duelul echipelor cu cele mai slabe ofensive din Superligă! Superliga
Partida din etapa 18 dintre Petrolul și Metaloglobus este LIVE TEXT pe Sport.ro.

MetaloglobusEugen NeagoeMihai TejaGicu GrozavPetrolul Ploiesti
Petrolul Ploiești - Metaloglobus

LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 16:00, Petrolul Ploiești și Metaloglobus București se întâlnesc în etapa a 18-a din Superligă.

Prahovenii trec printr-o perioadă bună, fiind neînvinși în ultimele șase etape, interval în care au reușit două succese și patru remize.

Bucureștenii sunt fără victorie pe prima scenă în deplasare, în dreptul lor fiind consemnate, din postura de vizitatori, două rezultate de egalitate (2-2 cu FC Hermannstadt, 2-2 cu FK Csikszereda) și șase partide pierdute.

Metaloglobus a primit cel puțin câte două goluri în fiecare dintre cele opt jocuri!

Duelul echipelor cu cele mai slabe ofensive din Superligă

Se întâlnesc echipele cu cele mai puține goluri marcate, Petrolul - 11, Metaloglobus - 14.

17 dintre cei 28 de jucători utilizați de bucureșteni au debutat în SuperLigă chiar pe durata stagiunii în curs. 

De partea cealaltă, prahovenii s-au bazat pe 30 de fotbaliști, șase dintre ei având fiecare peste 200 de prezențe pe prima scenă (Mateiu - 404, Papp - 275, Ricardinho - 223, Grozav - 221, V. Gheorghe - 204, Hanca - 201).

În tur, Petrolul a câștigat lejer la Metaloglobus, 3-0

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă doar în turul sezonului regulat curent, pe 25 iulie 2025, Metaloglobus - Petrolul 0-3 (Kilian Ludewig, Yohan Roche, Gheorghe Grozav).

Antrenorii Eugen Neagoe și Mihai Teja s-au mai duelat în SuperLigă de șase ori, un joc a fost câștigat de actualul tehnician al ploieștenilor, trei de către adversarul său din această rundă, iar alte două confruntări s-au terminat la egalitate. Info: LPF

Clasamentul LIVE din Superligă

Clasamente oferite de Sofascore
