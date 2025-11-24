Superliga noastră oferă, astăzi, meciul codașelor clasamentului. Pentru că Metaloglobus și Hermannstadt închid acum ierarhia primei ligi. Iar dacă campionatul s-ar termina mâine, ambele ar lua drumul ligii secunde.

Dacă în privința bucureștenilor, un asemenea deznodământ era de așteptat, încă de când Metaloglobus a obținut o promovare istorică, în schimb, prăbușirea sibienilor e șocantă! Și îl pune în mare pericol pe Marius Măldărășanu (50 de ani), cel mai longeviv antrenor din campionatul intern, aflat în funcție din iulie 2021!

Metaloglobus – Hermannstadt, derby-ul suferinței, va fi o partidă specială pentru veteranul Aurelian Chițu (foto, 34 de ani). Pentru că, după cum a notat site-ul Ligii Profesioniste de Fotbal, astăzi, jucătorul celor de la Hermannstadt va bifa meciul cu numărul 300 în principala întrecere din România (59 goluri, 23 pase decisive). Chițu a debutat în prima ligă pe 23 iulie 2012, în Viitorul Constanţa - FC Braşov 2-2.

De la ora 17:30, Sport.ro va oferi meciul Metaloglobus – Hermannstadt în format LIVE TEXT.

