Cele două echipe și-au dat întâlnire vineri seară, de la ora 20:00, în etapa cu numărul 26 din sezonul regulat al Superligii României.

La capătul celor 90 de minute, Rapid și Petrolul au remizat în ”Primvs Derby”, scor 1-1.

Paul Papp a deschis scorul în minutul 72, iar Alexandru Pașcanu a restabilit egalitatea la doar trei minute de la golul ”lupilor galbeni”.

Cum arată clasamentul Superligii după ce Rapid - Petrolul s-a încheiat 1-1

Cu doar un egal în ”Primvs Derby”, Rapid a ratat șansa să o devanseze pe Universitatea Craiova în clasament și să urce, în consecință, pe prima poziție.

Giuleștenii sunt însă la egalitate cu oltenii, care își dispută abia luni meciul din etapa #26 (vs. Dinamo).

Petrolul, de cealaltă parte, rămâne pe locul 12 cu 25 de puncte. Cinci victorii, 10 remize și 11 eșecuri au înregistrat până acum elevii lui Eugen Neagoe.