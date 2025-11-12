La începutul săptămânii, Prosport a scris că mai mulți jucători de la Metaloglobus ar avea conturi pe site-uri de pariuri și ar fi pariat chiar și împotriva echipei lor. Totul s-ar fi petrecut prin intermediul unei persoane din cadrul clubului.

Reacția celor de la Metaloglobus după ce jucătorii au fost acuzați că au pariat

Federația Română de Fotbal a început deja o anchetă în legătură cu scandalul pariurilor de la Metaloglobus. Unul dintre meciurile care au ridicat mari semne de întrebare este partida câștigată de Oțelul cu scorul de 4-0. Atunci, fotbaliștii de la Metaloglobus ar fi pariat 10.000 de euro că vor primi cel puțin două goluri doar în prima repriză.

Clubul a transmis că, până la proba contrarie, jucătorii se vor bucura de prezumția de nevinovăție și a subliniat că în prezent are loc și o investigație internă la echipă. De altfel, cei de la Metaloglobus s-au declarat consternați de informațiile apărute și au anunțat că vor fi luate măsuri vehemente dacă jucătorii vor fi găsiți vinovați.

”Clubul FC Metaloglobus dorește să facă următoarele precizări:

Suntem consternați de ceea ce a apărut în presă. Totodată, noi, clubul, credem în nevinovăția jucătorilor noștri și îi susținem necondiționat până la finalizarea anchetei interne și a celei desfășurate de Federația Română de Fotbal.

FC Metaloglobus este o echipă care pune un accent deosebit pe etică, corectitudine și respectarea regulilor. În contractele fiecărui jucător este stipulat clar faptul că nu acceptăm implicarea în activități de pariuri sportive, iar o astfel de faptă atrage rezilierea imediată a contractului și suportarea consecințelor aferente prejudicierii imaginii și reputației clubului. Ne disociem complet de orice jucător care ar încălca aceste principii și suntem extrem de vehemenți în aplicarea tuturor măsurilor de sancționare și penalizare prevăzute de regulament.

Metaloglobus este un club privat sută la sută și se numără printre puținele echipe care nu au semnat contracte de sponsorizare cu firme de betting și nu poartă astfel de reclame pe echipamente, tocmai pentru că suntem împotriva oricărei forme de promovare a pariurilor sportive. Prin această decizie am pierdut sume importante care ar fi putut sprijini activitatea clubului, însă am ales să rămânem consecvenți principiilor noastre.

Având în vedere uriașul prejudiciu de imagine adus clubului Metaloglobus, tuturor oamenilor din jurul acestei echipe, de cele apărute în online în ultimele două zile, gruparea noastră își rezervă dreptul de a-și reface această imagine în cazul în care acuzațiile nu au acoperire.

Reiterăm sprijinul nostru deplin față de ancheta de integritate a Federației Române de Fotbal și încrederea că adevărul va ieși la iveală”, se arată în comunicatul emis de Metaloglobus.

