LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 21:30, CFR Cluj încearcă să mai dreagă din debutul de sezon catastrofal în deplasarea de pe terenul celor de la Metaloglobus București, ultima clasată în Superligă după opt etape, cu un singur punct obținut.

Contactul bucureștenilor cu prima ligă se dovedește a fi unul dificil, aceștia reușind doar o remiză în primele opt etape, 2-2 cu FC Hermannstadt (deplasare, 18 iulie). Totuși, elevii lui Mihai Teja au înscris în șase dintre partidele jucate în ediția curentă.

Nici clujenii nu se pot lăuda cu un start de sezon reușit, în dreptul lor fiind trecut un singur succes, 2-1 cu Unirea Slobozia în prima etapă, în rest au trei rezultate de egalitate și trei partide pierdute.

Șase dintre cele 11 goluri înscrise de ardeleni au fost marcate până la pauză, interval în care Metaloglobus a încasat 12 dintre cele 18 goluri primite.

Toate cele cinci goluri izbutite de clujeni din faze fixe au fost reușite în urma unor cornere.

Mihai Teja, antrenorul lui Metaloglobus, are un bilanț excelent în fața ardelenilor



Antrenorul Mihai Teja a mai întâlnit-o pe CFR în campionat de 10 ori, palmaresul său cuprinzând patru victorii, patru remize și numai două înfrângeri.

24 de jucători au bifat minute pentru gruparea bucureșteană în acest sezon, dintre care 13 au debutat în principala competiție internă.

31 de jucători au utilizat ardelenii în cele șapte jocuri din ediția 2025-2026, cei mai mulți dintre toate competitoarele. Info: LPF

Clasamentul din Superligă

