„Cea mai frumoasă săptămână din viața mea!" Sorana Cîrstea încântă la Transylvania Open: prima reacție după calificarea în finală
Marcu Czentye
Sorana Cîrstea a învins-o pe Daria Snigur, scor 6-0, 6-3, în semifinalele Openului Transilvaniei, turneu transmis exclusiv de Pro Arena și VOYO.

Transylvania Open Tenis WTA Sorana Cirstea emma raducanu
Sorana Cîrstea (35 de ani, 36 WTA) s-a calificat pentru a opta oară în finala unui turneu WTA, după ce a cedat doar trei game-uri, în fața ucrainencei Daria Snigur, într-o semifinală încheiată 6-0, 6-3, în doar cincizeci și șase de minute.

Pentru prima oară în carieră, tocmai în ultimul an, Sorana Cîrstea va disputa o finală de competiție WTA în România, performanță de care s-a apropiat la un singur pas, în vara anului trecut, pe zgura de la Iași.

Prea târziu? Niciodată: pentru prima dată în carieră, Sorana Cîrstea va juca o finală de turneu WTA în România

„Vă puteți da seama după zâmbetul meu, e una dintre cele mai bune zile din viața mea. Sunt atât de fericită că am jucat un meci atât de bun.

Să joc o finală în Openul Transilvaniei a fost un vis pentru mine. Sunt mai mult decât fericită să joc finala aici,” a fost prima reacție a Soranei Cîrstea, transmisă Ralucăi Olaru, în interviul oferit pe suprafața de joc a Arenei BT.

Sorana Cîrstea: „E finala de vis. Acest turneu merita ce e mai bun.”

„E finala de vis. Probabil, acest turneu merita ce e mai bun. Este cel mai bine organizat turneu WTA 250 din lume. Ne mândrim cu acest turneu.

Știu că va fi un meci dur, dar am muncit din greu ca să ajung aici, așa că vreau să mă bucur de el, să joc cu zâmbetul pe buze și să trăiesc fiecare clipă,” a anunțat Sorana Cîrstea, referindu-se la planul pentru ziua finalei.

„Joc tenis de la patru ani, iar ,de douăzeci de ani, sunt jucătoare profesionistă, însă această săptămână este cea mai frumoasă din viața mea și datorită dumneavoastră. Vă mulțumesc,” a completat Sorana Cîrstea, în interviul oferit pe teren.

„Această săptămână este cea mai frumoasă din viața mea.”

„Cred că va fi un meci foarte bun. Emma este o jucătoare foarte puternică. Sunt extrem de bucuroasă să fiu în finală. Mi-am dorit atât de mult această săptămână să stau cât mai mult și, uite, că voi sta până în ultima zi.

Pentru mine este un vis împlinit, iar mâine voi încerca să mă bucur de meci. Voi încerca să îmi fac jocul. Nu am cuvinte să vă mulțumesc pentru tot ce mi-ați dăruit în această săptămână. Voi fi mereu recunoscătoare. Mulțumesc pentru tot, sunteți minunați,” a apreciat Sorana Cîrstea publicul clujean.

Finala Transylvania Open 2026, Sorana Cîrstea - Emma Răducanu va fi transmisă în direct și în exclusivitate la Pro Arena și pe VOYO sâmbătă, 7 februarie, de la ora 16:30.

