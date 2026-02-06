Peste 3.500 de sportivi din 93 de țări concurează la 16 discipline olimpice în această perioadă. Opt localități italieni vor găzdui competițiile. Jocurile Olimpice de iarnă se vor încheia pe 22 februarie.

Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă reprezintă un spectacol pur și simplu incredibil. Pe San Siro au cântat inclusiv Mariah Carey și tenorul italian Andrea Bocelli, iar publicul a fost vizibil emoționat. Mai ales după ce Mariah Carey a început să cânte în limba italiană. Ea a interpretat piesa Nel Blu, dipinto di blu a lui Domenico Modugno.

Pentru prima dată în istorie, două flăcări olimpice au fost aprinse simultan la începerea Jocurilor Olimpice. Acest lucru s-a întâmplat la Arco della Pace din Milano, respectiv în Piazza Dibona din Cortina.

Ceremonia de deschidere din această seară a fost intitulată "Armonia". România este reprezentată la Milano-Cortina de o delegație formată din 28 de sportivi și o rezervă.

Până acum, România a obținut o singură medalie în istoria Jocurilor Olimpice de iarnă. S-a întâmplat în 1968, la Grenoble. Ion Panțuru și Nicolae Neagoe au cucerit atunci medalia de bronz, la bob.

Cristi Chivu a purtat torța olimpică

La doar o zi după ce Inter s-a calificat în semifinalele Cupei Italiei, după 2-1 cu Torino, în calitatea de fost mare jucător al lui Inter și antrenor al nerazzurrilor, Cristi Chivu a fost unul dintre purtătorii torței olimpice. Un moment istoric pentru sportul românesc.