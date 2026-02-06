Este vorba despre Alexandru Tîrlea, care a fost împrumutat de CFR Cluj la Metaloglobus.

Fundașul stânga crescut de Real Madrid va evolua pentru formația nou-promovată până la finalul acestui sezon.

Metaloglobus a făcut anunțul: „Bine ai venit, Alexandru Țîrlea!”

Echipa din Superliga a anunțat împrumutul de la CFR Cluj al lui Alexandru Țîrlea.

Fundașul crescut la academia lui Real Madrid a devenit oficial jucătorul celor de la CFR Cluj chiar în această iarnă, dar ardelenii au decis să îl împrumute la o echipă unde poate prinde mai multe minute.

„Bine ai venit, Alexandru Țîrlea!

Fundașul dreapta în vârstă de 25 de ani va juca pentru Metaloglobus sub formă de împrumut până la finalul actualului sezon. Alexandru vine de la CFR Cluj.

Născut în Spania, acesta a pășit pragul academiei Real Madrid în 2010, parcurgând toate etapele până la echipa a doua a madrilenilor (Castilla). Momentul de vârf al carierei sale în Spania a venit în decembrie 2021, când a debutat în La Liga pentru Deportivo Alavés, într-un duel împotriva celor de la Rayo Vallecano. Experiența sa în fotbalul spaniol include, de asemenea, perioade la Salamanca CF și Gimnàstic de Tarragona.

A reprezentat România la toate categoriile de vârstă: U17, U18, U19 și U21.

Această mutare ne oferă o siguranță sporită pe flancul drept, Alexandru fiind recunoscut pentru viteza sa, capacitatea de a urca în atac și rigoarea defensivă.

Mult succes, Alex! Hai, Metalo!”, s-a arătat pe pagina oficială a lui Metaloglobus.