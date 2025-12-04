Huiban a fost cel care a deschis scorul din penalty, dar Sinyan a egalat repede la Clinceni. Biliboc a adus-o pe CFR Cluj în avantaj, iar când lucrurile păreau rezolvate Pasagic a dus scorul la 2-2 și a stabilit scorul final.



Louis Munteanu, care a bifat un assist în această partidă, la golul lui Biliboc, a avut un nou discurs dur după ce echipa sa a remizat cu ultima clasată din Superligă. Inevitabil, atacantul a fost întrebat și despre zvonurile legate de plecarea sa.



Internaționalul român nu și-a confirmat despărțirea de echipa din Gruia, dar s-a arătat nemulțumit de faptul că a ratat un trnasfer în vară.



Louis Munteanu: ”Suntem la același nivel cu Metaloglobus”



„Când faci egal cu o echipă ca Metaloglobus înseamnă că suntem la același nivel. Asta este valoarea noastră, zic eu. Se vede rău rezultatul, dar nu avem ce face. Vine vacanța și mergem înainte.



Am avut oferte bune în vară, dar au fost refuzate pentru că se cereau sume mari. Mi s-a spus că voi pleca și nu m-au lăsat să mă antrenez pentru că urma să plec. Apoi veneau meciurile europene și mă chemau direct la joc: 'Hai, joacă!'”. Normal că m-a afectat. S-a văzut în evoluțiile mele. Situația nu a fost gestionată cum trebuie.



Cu siguranță vor fi schimbări. Când apar astfel de rezultate, trebuie făcute ajustări. Eu nu știu dacă voi mai fi aici. Și în vară au fost zvonuri, dar am rămas. Poate și acum va fi la fel ca în vară”, a spus Munteanu, la flash-interviu.



Louis Munteanu a bifat 18 meciuri pentru cei de la CFR Cluj în acest sezon, reușind să înscrie de două ori și să bifeze alte șase pase decisive. În Superligă, unde a fost golgheter în sezonul precedent, are o singură reușită.



Cota lui Transfermarkt este de 5 milioane de euro. În vară, Rennes a oferit 12 milioane de euro, însă atunci CFR a cerut aproape 20 de milioane.

