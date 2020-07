Galerie | La Ploiesti au fost tribunele goale la finala Cupei Romaniei, dar sute de fani au urmarit meciul pe stadionul lui Sepsi!

Finala Cupei Romaniei s-a jucat fara spectatori, dar pe arena din Sf. Gheorghe s-a organizat o vizionare pentru fanii lui Sepsi.

Aproape 200 de fani ai lui Sepsi au putut urmari ultimul act al Cupei Romaniei pe un ecran amplasat pe gazonul stadionului "Municipal" din Sf. Gheorghe, iar spectatorii au stat pe scaunele de la tribuna I. Microbistii au venit cu familiile, au stat distantati, au purtat masti si si-au dezinfectat mainile, respectand regulile impuse de autoritati in privinta Covid-19. De altfel, judetul Covasna a inregistrat pana acum 382 cazuri, dintre care 86 active si 9 decese, dar niciunul in ultimele 24 de ore.

Fanii au plecat dezamagiti acasa din cauza ca echipa lor nu si-a trecut in palmares primul trofeu din istorie, dar au recunoscut superioritatea de ansamblu a adversarilor, desi FCSB a avut o pauza mai mare cu 7 zile, iar in timpul meciului arbitrul Sebastian Coltescu l-a eliminat pe Bouhenna si a refuzat un penalty clar echipei lui Leo Grozavu.

"Alb-rosii" se pot concentra acum pe campionat, unde mai au de jucat cu Voluntari, Dinamo, Viitorul si Clinceni, ocupand locul 4 in play-out, cu 28 puncte din 10 meciuri, peste locul de baraj (Poli Iasi, 23p, 10 meciuri) si cele retrogradabile direct (Dinamo, 21p, 7 meciuri / Chindia, 17p, 8 meciuri). Fanii lui Sepsi asteapta cu interes si inaugurarea noii arene de 8.000 de locuri, care va fi data in folosinta la finalul acestui an.