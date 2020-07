"Pana in minutul 60 am fost egalii FCSB-ului! Finala este ca si castigata!" Patronul lui Sepsi nu este dezamagit de rezultatul din finala istorica a Cupei

Patronul lui Sepsi s-a declarat fericit la finalul partidei din ultimul act al Cupei Romaniei.

Laszlo Dioszegi a spus ca este multumit de evolutia echipei sale, considerandu-se castigator in ciuda rezultatului, prin simplul fapt ca au reusit sa ajunga pana in finala in detrimentul altor echipe importante din Romania.

"Pentru mine, echipa mea este ca si castigatoare a Cupei. Baietii au luptat cu daruire cat i-a tinut benzina. A fost un meci frumos pana in minutul 60, am fost egali celor de la FCSB. Imi felicit echipa si ii felicit pe suporteri.

Sunt foarte fericit pentru simplul fapt ca am ajuns sa jucam o finala a Cupei Romaniei la care multi inca viseaza. Meciul ramane ca o amintire frumoasa. Daca am fi pierdut cu 4-0, 5-0, poate ar fi umbrit aceasta finala. Dar pana in minutul 60 eu consider ca am fost egali FCSB-ului.

Inca nu am avut timp sa reflectez asupra acestui gest (n.r. al federatiei, de a nu raspunde la email-uri in cazul lui Istvan Fulop), dar sa nu stricam acum aceasta seara. Sa fim bucurosi ca am ajuns aici, unde nu multa lume ne-a dat sanse ca vreodata echipa mica din Sfantu Gheorghe o sa ajunga.

La anul o sa incercam poate sa si castigam. Chiar daca nu vom mai reusi sa ajungem in finala de-acum inainte, aceasta este ca si castigata pentru mine. Am jucat din 3 in 3 zile, nu vreau sa ma plang. Pana in minutul 60 a fost un meci bun, baietii au dat totul si merita felicitari", a declarat patronul lui Sepsi la finalul partidei cu FCSB.