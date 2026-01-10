Brutăria lui Dioszegi deține un record în WRA

Laszlo Dioszegi este patronul lui Sepsi Sf. Gheorghe și un important om de afaceri din județul Covasna. Acesta deține lanțul de brutării Dioszegi Pekseg, înființat de părinții săi în 1994, care are 160 de angajați și o rețea care acoperă zece județe din țară. Firma sa exportă produse tradiționale de panificație în Italia și s-a extins și în Anglia, cu o locație lângă aeroportul din Luton, 35 de kilometri de Londra.



Brutăria sa a copt cea mai mare pâine tradiţională cu cartofi din lume, de 96.6 kilograme, în 7 noiembrie 2013 World Record Academy omologând acest record la categoria "Pâine rustică". Familia finanțatorului lui Sepsi mai deține o pensiune în Praid (Alszegi Panzio), un bistro (Sepsi OSK Bistro) și un han în Sf. Gheorghe (Dioszegi Csarda).



Deține o colecție impresionantă de timbre

Patronul echipei de pe locul al doilea din Liga 2 este electrician de meserie şi absolvent al unei facultăți cu profil de turism, dar marea sa pasiune este colecționarea de timbre.



"Mulți dintre voi m-ați întrebat care este hobby-ul meu în afară de fotbal. Acum vă spun că este adevărat că nu am avut timp să mă ocup de asta zece ani, dar azi mi-am scos jumătate din colectie! Unii colectionează șervețele, alții colecționează rachiu, vin, frigidere, dar eu colecționez timbre! Am colecții drăguțe australiene, cubaneze, maghiare, germane, canadiene! Normal că am timbre din toate țările din lume!", a dezvăluit Dioszegi pe pagina sa de Facebook. De asemenea, el este un avid culegător de ciuperci și de drumeții.

Foto - Dioszegi Laszlo (FB)

