Pregatiti de ATAC?! "Istvan Fulop putea face diferenta!" Oficialii lui Sepsi nu renunta! "Maine vom vedea ce se va intampla!"

Sepsi a infruntat-o pe FCSB in finala Cupei Romaniei fara a putea conta pe Istvan Fulop.

Fotbalistul nu a fost inclus in lot din cauza faptului ca avea doua cartonase galbene, primite in optimi si in semifinale. Cei de la Sepsi au incercat sa obtina un raspuns de la FRF in legatura cu posibilitatea introducerii lui pe teren, insa forul nu le-a raspuns covasnenilor la email-uri.

Patronul Laszlo Dioszegi a declarat inainte de meci ca situatia il nemultumeste pentru ca Fulop este un jucator care ar fi putut sa faca diferenta in partida cu FCSB.

"Din pacate, regulamentele se bat cap in cap, nimeni nu stie nimic. Nu putem risca, totusi e finala Cupei. Poate castigam, apoi ajungem la TAS. Normal ca nu mi se pare in regula, dar nu avem ce face. O sa avem maine timp sa discutam despre asta, acum trebuie sa ne concentram la finala. Pentru noi orice jucator conteaza, Istvan e un jucator care putea face diferenta, nu avem un lot asa de numeros. Nu am vorbit cu el, dar cred ca a inteles.

Un singur lucru vreau sa le spun (n.r. celor de la FRF), ar fi timpul sa fie legi facute negru pe alb. Din pacate, e o situatie neplacuta, dar degeaba ne agitam. Poate maine vom fi cu capul mai limpede si vom vedea ce se va intampla", a declarat patronul lui Sepsi, potrivit Telekom Sport.