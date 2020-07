Suporterii lui Hermannstadt vad meciurile echipei lor de la stadion!

Cateva zeci de oameni ii incurajeaza pe jucatorii lui Ruben Albes de langa arena. Datorita felului in care e construit stadionul, fanii pot vedea meciul din strada si de pe o placa de beton situata in spatele uneia dintre porti!



Cativa dintre ei sunt organizati, au bannere si canta ca si cum ar fi in peluza. De altfel, si portughezul Yazalde s-a bucurat in apropierea lor dupa golul de 1-0 marcat in fata lui Sepsi.