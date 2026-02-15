Campioana României este obligată să câștige, așa cum a spus și Gigi Becali, pentru a rămâne aproape de zona locurilor de play-off. Cu 40 de puncte, FCSB este acum pe locul nouă, la egalitate cu Oțelul Galați.

Giovanni Becali este convins că FCSB nu va mai risca în această partidă și îl va trimite în teren din primul minut pe Ștefan Târnovanu (25 de ani), pe care Gigi Becali l-a trecut ”pe bancă” pentru a-i face loc lui Matei Popa.

Giovanni Becali anunță: Târnovanu, titular la FCSB cu Craiova!

Pentru regula U21, impresarul îl vede ca titular pe Alexandru Stoian (18 ani), cel care a marcat de patru ori pentru FCSB în acest sezon, în campionat și Cupa României.

„Olaru va juca și mai cred că poate să joace Târnovanu. E un meci prea important. Toma e un jucător crescut de ei, cu tot viitorul în față, dar eu îl aleg pe Stoian. Între David Popa și Stoian, tot pe Stoian îl aleg.

Stoian e jucător de viitor și nu lasă niciodată un fundaș în liniște. Are viteză, are și fizic bun. Nu mai are părul mare să îl incomodeze. FCSB este pasărea Pheonix. Eu spun că și Craiova, și FCSB au avut mulți absenți la meciul de joi. Până duminică vor avea aproape, aproape echipele de bază”, a spus Giovanni Becali, la Fanatik.ro.

În clasament, Universitatea Craiova se situează pe prima poziție cu 50 de puncte. 14 victorii, opt remize și patru eșecuri au înregistrat oltenii până acum.

De cealaltă parte, FCSB e pe 9 cu 40 de puncte. În 26 de etape, gruparea pregătită de Elias Charalambous a bifat 11 victorii și șapte remize, la care s-au adăugat opt înfrângeri.