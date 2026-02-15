- Competiția poate fi urmărită exclusiv în România pe VOYO, inclusiv Final Four-ul programat între 22 și 24 mai 2026.
Fenerbahce a obținut una dintre cele mai valoroase victorii ale sezonului, 85-83 pe terenul lui Panathinaikos, și și-a consolidat poziția de lider, cu 20 de victorii și 7 înfrângeri.
Olympiacos se menține pe locul secund, după succesul cu Crvena Zvezda, în timp ce Real Madrid a câștigat greu, 77-73, pe terenul lui Partizan și rămâne în cursa pentru Top 4.
La poli opuși, Barcelona a suferit una dintre surprizele etapei. Catalanii au cedat, scor 74-85, pe teren propriu, cu Paris Basketball.
Unul dintre cele mai spectaculoase meciuri s-a jucat la Tel Aviv, unde Maccabi a învins-o pe Bayern, 111-106 după prelungiri. Tot în formă este și Monaco, care a trecut clar de Baskonia, scor 102-92.
Cum arată clasamentul după runda #28
După 28 de etape, Fenerbahce conduce clasamentul, urmată de Olympiacos și Valencia, în timp ce Real Madrid și Barcelona completează Top 5.
- Fenerbahce – 20 victorii, 7 înfrângeri
- Olympiakos – 18 victorii, 9 înfrângeri
- Valencia – 18 victorii, 10 înfrângeri
- Real Madrid – 17 victorii, 11 înfrângeri
- Barcelona – 17 victorii, 11 înfrângeri
- Hapoel Tel-Aviv – 16 victorii, 11 înfrângeri
- Zalgiris Kaunas – 16 victorii, 12 înfrângeri
- Monaco – 16 victorii, 12 înfrângeri
- Panathinaikos – 16 victorii, 12 înfrângeri
- Crvena Zvezda – 16 victorii, 12 înfrângeri
- Dubai – 14 victorii, 14 înfrângeri
- Milano – 14 victorii, 14 înfrângeri
- Maccabi Tel Aviv – 13 victorii, 15 înfrângeri
- Bayern – 12 victorii, 16 înfrângeri
- Virtus Bologna – 12 victorii, 16 înfrângeri
- Paris – 9 victorii, 18 înfrângeri
- Anadolu Efes – 9 victorii, 19 înfrângeri
- Baskonia – 9 victorii, 19 înfrângeri
- Partizan – 9 victorii, 19 înfrângeri
- Lyon-Villeurbanne – 7 victorii, 21 înfrângeri