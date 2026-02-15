Fenerbahce a obținut una dintre cele mai valoroase victorii ale sezonului, 85-83 pe terenul lui Panathinaikos, și și-a consolidat poziția de lider, cu 20 de victorii și 7 înfrângeri.

Olympiacos se menține pe locul secund, după succesul cu Crvena Zvezda, în timp ce Real Madrid a câștigat greu, 77-73, pe terenul lui Partizan și rămâne în cursa pentru Top 4. 

La poli opuși, Barcelona a suferit una dintre surprizele etapei. Catalanii au cedat, scor 74-85, pe teren propriu, cu Paris Basketball.

Unul dintre cele mai spectaculoase meciuri s-a jucat la Tel Aviv, unde Maccabi a învins-o pe Bayern, 111-106 după prelungiri. Tot în formă este și Monaco, care a trecut clar de Baskonia, scor 102-92.

Cum arată clasamentul după runda #28

După 28 de etape, Fenerbahce conduce clasamentul, urmată de Olympiacos și Valencia, în timp ce Real Madrid și Barcelona completează Top 5. 

  • Fenerbahce – 20 victorii, 7 înfrângeri
  • Olympiakos – 18 victorii, 9 înfrângeri
  • Valencia – 18 victorii, 10 înfrângeri
  • Real Madrid – 17 victorii, 11 înfrângeri
  • Barcelona – 17 victorii, 11 înfrângeri
  • Hapoel Tel-Aviv – 16 victorii, 11 înfrângeri
  • Zalgiris Kaunas – 16 victorii, 12 înfrângeri
  • Monaco – 16 victorii, 12 înfrângeri
  • Panathinaikos – 16 victorii, 12 înfrângeri
  • Crvena Zvezda – 16 victorii, 12 înfrângeri
  • Dubai – 14 victorii, 14 înfrângeri
  • Milano – 14 victorii, 14 înfrângeri
  • Maccabi Tel Aviv – 13 victorii, 15 înfrângeri
  • Bayern – 12 victorii, 16 înfrângeri
  • Virtus Bologna – 12 victorii, 16 înfrângeri
  • Paris – 9 victorii, 18 înfrângeri
  • Anadolu Efes – 9 victorii, 19 înfrângeri
  • Baskonia – 9 victorii, 19 înfrângeri
  • Partizan – 9 victorii, 19 înfrângeri
  • Lyon-Villeurbanne – 7 victorii, 21 înfrângeri  