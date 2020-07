Anamaria Prodan, negocieri cu Sepsi pentru transferul lui Florin Stefan la FCSB! Oferta lui Gigi Becali: "Am discutat!"

Gigi Becali a dorit sa il aduca la FCSB pe fundasul stanga de la Sepsi Sfantu Gheorghe.

Florin Stefan a facut parte din echipa nationala U21 care a ajuns pana in semifinalele Euro 2019, iar Gigi Becali a vrut sa il aduca la FCSB. Negocierile au fost confirmate chiar de Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi.

"O singura data a facut Gigi Becali o oferta, prin doamna Anamaria Prodan, pentru Florin Stefan. S-a intamplat mai de mult. Au spus ca dau 500 de mii de euro pentru Stefan, noi am cerut un milion si aici s-a terminat. Numai prin intermediul doamnei Prodan am discutat, nu am vorbit niciodata cu Gigi Becali", a spus Dioszegi la Pro X.

Stefan a ramas la Sepsi si are astazi sansa de a castiga primul trofeu din cariera de seniori, in finala Cupei Romaniei pe care echipa sa o disputa in fata celor de la FCSB