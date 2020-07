Meci LEJER pentru FCSB in finala? Patronul lui Sepsi se roaga sa se ajunga la LOTERIA penalty-urilor: "FCSB a fost avantajata!"  

Comentam impreuna finala Cupei Romaniei pe www.sport.ro si facebook.com/www.sport.ro diseara, de la ora 20:00.

Sepsi Sfantu Gheorghe a reusit sa ajunga in premiera in finala Cupei Romaniei, care va avea loc diseara, la Ploiesti, incepand cu ora 20:00. Harghitenii au reusit sa elimine in semifinale pe Poli Iasi si planuiesc sa cucereasca primul trofeu din istoria clubului! Patronul Laszlo Dioszegi nu este foarte optimist inaintea finalei, dar este multumit de parcursul echipei sale de pana acum.

"Vedem visul indeplinit astazi. Indiferent ce se intampla, noi ne simtim deja invingatori. Fiind o echipa mica, sa ajungem in finala echivaleaza cu castigarea trofeului. Dar daca tot am ajuns pana aici, incercam sa castigam trofeul. Este adevarat ca FCSB a fost avantajata de program, pentru ca nu a jucat meciul din weekend, dar nu ne plangem. Daca baietii se vor darui 100%, ceea ce cred ca se va intampla, sunt sigur ca meciul va fi echilibrat. Cred ca avem 40% sanse, trebuie sa fim realisti. La ei a venit un nou antrenor, e un suflu nou, mereu se produce un soc cand se schimba antrenorul. Dar la unele echipe acest soc poate fi negativ.

As fi bucuros sa avem rezultatul de anul trecut, 0-0, si apoi sa vina loteria penalty-urilor. Trebuie sa ramanem cu picioarele pe pamant. FCSB este o echipa mai buna decat a noastra, dar am incredere in baieti. Ei vor sa demonstreze ceva, joaca pentru familiile lor, pentru noi, pentru intregul oras. Intr-o finala se poate intampla orice", a spus Dioszegi la Pro X.

Patronul de la Sepsi a vorbit si depsre relatia dintre el si Gigi Becali, seful celor de la FCSB:

"Eu il respect pe Gigi Becali pentru ce face in fotbalul romanesc. Nu ma duelez cu el, se dueleaza pe teren doua echipe. Una are sanse mai mici, alta are sanse mai mari, dar de obicei echipa mai mica are inima mai mare. Rolul unui patron este sa dea cati bani are si sa atraga sponsori, pentru a face un club care sa fie respectat. Fiecare om are rolul lui la club, dar nu vreau sa vorbesc despre altii. Sunt de noua ani in fotbal, noi suntem un club tanar, chiar daca in 2021 fotbalul va ajunge la 100 de ani in Sfantu Gheorghe. In 1921 se infiinta Concordia Sfantu Gheorghe, dar noi existam de doar noua ani!", a adaugat patronul lui Sepsi.