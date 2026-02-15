Ce a avut de spus Piotr Zielinski, după ce a marcat golul victoriei în Inter - Juventus 3-2

Ce a avut de spus Piotr Zielinski, după ce a marcat golul victoriei în Inter - Juventus 3-2 Serie A
Inter Milano a câștigat dramatic Derby d’Italia, 3-2 cu Juventus Torino, pe San Siro, în etapa a 25-a din Serie A, iar eroul serii a fost Piotr Zielinski, autorul golului decisiv din minutul 90.

Inter a deschis scorul prin autogolul lui Andrea Cambiaso, însă Juventus a egalat rapid. Eliminarea lui Pierre Kalulu a schimbat jocul, iar Francesco Pio Esposito a readus Inter în avantaj. Chiar și în inferioritate, torinezii au egalat prin Manuel Locatelli, înainte ca Zielinski să dea lovitura pe final.

Ce a avut de spus Piotr Zielinski, după ce a marcat golul victoriei în Inter - Juventus 3-2

La final, internaționalul polonez a vorbitr despre importanța succesului. „Este o victorie foarte importantă. Întreaga echipă a jucat bine și a meritat. Trebuie să evităm situații precum golul egalizator, pentru că am condus și am pierdut concentrarea, dar cel mai important este că am câștigat”, a spus Zielinski, pentru Sky Sport Italia.

Mijlocașul a vorbit și despre lupta la titlu. „Toate echipele trebuie să joace între ele. Juventus este o echipă mare, dar chiar și când nu am câștigat, am avut prestații bune”, a adăugat acesta.

Golul marcat de Zielinski a intrat în istorie. Este prima dată când Inter înscrie golul victoriei în minutul 90, într-un succes cu Juventus, în Serie A, informează OPTA.

Victoria este extrem de importantă pentru Inter, care ajunge la șase succese consecutive și rămâne lider, cu 61 de puncte. În spate se află AC Milan (53), Napoli (49), Juventus (46), AS Roma (46) și Como (42).

