Inter a deschis scorul prin autogolul lui Andrea Cambiaso, însă Juventus a egalat rapid. Eliminarea lui Pierre Kalulu a schimbat jocul, iar Francesco Pio Esposito a readus Inter în avantaj. Chiar și în inferioritate, torinezii au egalat prin Manuel Locatelli, înainte ca Zielinski să dea lovitura pe final.

Ce a avut de spus Piotr Zielinski, după ce a marcat golul victoriei în Inter - Juventus 3-2

La final, internaționalul polonez a vorbitr despre importanța succesului. „Este o victorie foarte importantă. Întreaga echipă a jucat bine și a meritat. Trebuie să evităm situații precum golul egalizator, pentru că am condus și am pierdut concentrarea, dar cel mai important este că am câștigat”, a spus Zielinski, pentru Sky Sport Italia.

Mijlocașul a vorbit și despre lupta la titlu. „Toate echipele trebuie să joace între ele. Juventus este o echipă mare, dar chiar și când nu am câștigat, am avut prestații bune”, a adăugat acesta.

Golul marcat de Zielinski a intrat în istorie. Este prima dată când Inter înscrie golul victoriei în minutul 90, într-un succes cu Juventus, în Serie A, informează OPTA.