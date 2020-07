Sepsi - FCSB, LIVE TEXT, de la 20:00 | Toni Petrea poate castiga primul TROFEU la DEBUTUL pe banca FCSB-ului! Sepsi, in cautarea primului trofeu din istoria clubului

08:48

Stadionul 'Ilie Oana' din Ploiesti va gazdui in aceasta seara finala Cupei Romaniei. Sepsi o va intalni pe FCSB intr-un duel care va marca debutul lui Toni Petrea pe banca ros-albastrilor.

FCSB incearca sa salveze un sezon care a fost mult sub asteptari. Un triumf un Cupa Romaniei le-ar oferi ocazia ros-albastrilor sa castige primul trofeu dupa patru ani de zile si le-ar asigura si o calificare in cupele europene.



"Ne aflam in fata unu meci important pentru a salva un pic din acest sezon. Asta inseamna ca trebuie sa fim concentrati 100% si sa dam tot pe teren. Vom incerca sa ne impunem jocul si sa facem suporterii fericiti. Imi pare rau ca nu putem beneficia de aportul lor, ar fi fost o atmosfera frumoasa. Sunt sigur ca ne vor sustine din fata televizorului si sper ca la final sa castigam trofeul.

E un moment important, ar conta enorm acest trofeu atat pentru moral, cat si pentru viitor. Consider ca acest trofeu ne-ar deschide mai mult portile unui joc mai constant pe viitor. Am capata mai multa incredere, jucatorii au nevoie de asta. Le lipseste miza meciurilor importante", a spus Toni Petrea la conferinta de presa a FCSB-ului.





Sepsi este surpriza acestui sezon de Cupa Romaniei, iar covasnenii au sansa de a castiga primul trofeu din istorie.

In acest sezon de Liga 1, FCSB s-a impus pe teren propriu in fata lui Sepsi, scor 2-1, iar in deplasare meciul s-a incheiat la egalitate, scor 0-0.

La capitolul intalnirilor directe, Sepsi a reusit sa obtina o singura victorie in fata ros-albastrilor. Se intampla in decembrie 2018, cand se impuneau pe teren propriu cu 4-2. FCSB are 6 victorii in fata lui Sepsi si singura partida care s-a inchiat la egalitate a fost cea din acest sezon.





Echipele probabile:

Sepsi: Niczuly - Dimitrov, Bouhenna, Tincu, Stefan - Deaconu, Vasvari - Carnat, Achahbar, Stefanescu - Safranko

Antrenor: Leo Grozavu



FCSB: Vlad - Cretu, Miron, Cristea, Pantiru - Olaru, Popescu, Tanase - Man, Petre, Coman

Antrenor: Toni Petrea