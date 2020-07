"Nici acum nu-mi vine sa cred ca se intampla!" :) Patronul lui Sepsi, TOPIT inaintea finalei de Cupa! Ce ar alege intre locul de Liga 1 si o victorie istorica in Cupa

Laszlo Dioszegi nu-si mai revine dupa calificarea lui Sepsi in finala Cupei!

"Nici acum nu cred ce se intampla! Am inceput sa visez acum doi ani la o asemenea performanta", a spus patronul lui Sepsi la Digisport.

Dioszegi spune ca echipa sa are sanse mici sa cucereasca trofeul: "Steaua e favorita. Intr-adevar, ei sunt favoriti. E mai mica sansa noastra, dar credem in ea".

Fotbalistii lui Sepsi vor primi cate 5 000 de euro in cazul unei victorii in Cupa.

"Avem prima de 5000 de euro pentru toti jucatorii. 150 000 de euro primim de la FRF, brut. 110 000 merge la fotbalisti, restul sunt taxe", a spus Dioszegi, care se teme cel mai tare de Florinel Coman in meciul de maine.

Chiar daca echipa i-a produs bucuria vietii calificandu-se in finala, omul de afaceri spune ca n-ar da locul in Liga 1 pe trofeul Cupei: "Categoric as vrea sa continuam in prima liga daca ar trebui sa aleg intre cele doua!"

