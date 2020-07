Care sunt REGULILE? Continua HAOSUL TOTAL la FRF! Sepsi nu stie daca poate sa isi foloseasca GOLGHETERUL in finala Cupei, contra lui FCSB!

Comentam impreuna finala Cupei Romaniei pe www.sport.ro si Facebook.com/www.sport.ro incepand cu ora 20:00!

Dupa scandalul provocat de cazul lui Andrei Vlad, pe care FCSB l-a folosit in partida tur din semifinala cu Dinamo desi primise doua cartonase galbene in saisprezecimi si sferturi, o noua discutie ia nastere in jurul regulamentelor FRF. Desi in Regulamentul de organizare a Cupei (ROAF) se precizeaza ca, incepand cu faza saisprezecimilor, sunt contabilizate galbenele si la fiecare doua primite, fotbalistul in cauza este suspendat, inca nu se stie daca acest regulament are vreo valoare in ochii forului care l-a creat si pus in vigoare!

Conform Gazetei Sporturilor, cei de la Sepsi Sfantu Gheorghe au solicitat Federatiei un punct de vedere cu privire la cazul lui Istvan Fulop, atacantul de 30 de ani care a incasat un galben in optimi si unul in mansa secunda a semifinalelor. Conform ROAF, Fulop ar trebui sa fie suspendat pentru finala, insa cazul Vlad face lucrurile neclare pentru covasneni, care ar vrea totusi sa il foloseasca pe omul care a inscris de 6 ori in acest sezon. Regulamentul Disciplinar i-ar da lui Fulop drept de joc, insa nu se stie daca lucrurile se desfasoara in functie de prevederile din acest regulament sau de cele din ROAF! Iar lipsa judecatii pe fond in cazul lui Andrei Vlad nu a ajutat deloc la lamurirea misterului. Mai mult, in ROAF, regulament adoptat in 2018 de catre FRF, este precizat faptul ca regulile din acel regulament sunt cele care primeaza intotdeauna!

Raspunsul FRF pentru Sepsi a fost unul stupefiant. Aceeasi sursa precizeaza ca Felix Grigore, seful Departamentului Competitii l-a informat pe Cornel Sfaiter, managerul lui Sepsi, ca nu se va face nicio sesizare in cazul in care Fulop va fi folosit! Altfel spus, oficialii de la FRF nu stiu inca dupa ce reguli se desfasoara a doua cea mai prestigioasa competitie fotbalistica a tarii! De altfel, Departamentul Competitii ar fi trebuit sa se autosesizeze si in cazul lui Andrei Vlad, daca FCSB nu a respectat regulamentul, insa nu a facut-o. Acesta a fost si motivul pentru care cazul nu a ajuns sa fie judecat pe fond, considerandu-se viciu de procedura faptul ca Radu Visan, secretarul general al FRF, a fost cel care a depus sesizarea cu privire la portarul FCSB-ului.

Interesant este ca si Sepsi s-a aflat in aceeasi situatie ca FCSB, pentru ca l-a folosit contra celor de la Poli Iasi pe Bouhenna, jucatorul care primise doua galbene in precedentele doua partide!