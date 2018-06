Imagini MONDIALE! Ce GEST a facut Putin catre seicul Arabiei Saudite dupa deschiderea de scor de la Rusia - Arabia Saudita! FOTO

Cupa Mondiala 2018. PROGRAMUL COMPLET al turneului din Rusia BATAIE CAPITALA: MOROSANU VS. KEMAYO & REVENIREA LUI BENNY ADEGBUYI, PRO TV, JOI, 5 IULIE, ORA 23:30

Vladimir Putin a tinut un discurs in deschiderea Cupei Mondiale, apoi a urmarit partida cu seicul arabilor, Mohammed Bin Salman. Rusii au deschis scorul in minutul 12 prin Gazinsky, care a reluat cu capul in plasa dupa o faza suspecta de fault in atac.

Camerele l-au surprins pe Putin cand ii gesticula lui Bin Salman ca nu are ce sa faca, iar apoi i-a intins mana peste presedintele FIFA, Giani Infantino.

"Salut intreaga familie a fotbalului care participa la acest eveniment planetar. Este de datoria noastra sa pastram aceasta putere a fotbalului pentru generatiile care vor urma. Vreau sa doresc succes tuturor echipelor participante si 'Bine ati venit in tara noastra'!", a fost discursul presedintelui Vladimir Putin inaintea startului primei partide a Campionatului Mondial.





Cupa Mondiala 2018 a inceput cu Rusia - Arabia Saudita. Vezi LIVE AICI