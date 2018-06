Primul transfer din noua era GALACTICA la Real! Madridul ia portar de MONDIAL cu 78 de milioane. Anunt de ultima ora

Real si Roma au ajuns la un acord pentru Alisson!

Presedintele Romei, James Palotta, a confirmat ca intelegerea e foarte aproape sa se realizeze in schimbul a 78 de milioane de euro. Brazilianul e numarul 1 in poarta Braziliei la Mondial. Transferul sau ar putea fi o chestiune de zile, anunta AS.

"Alisson costa mult, nu renuntam la nicium euro din pretul de 78 de milioane. E aproape de Madrid", a spus Pallotta pentru AreaNapoli.it. Jurnalistii l-au prins intr-un restaurant din oras si nu s-au lasat pana nu au obtinut raspunsurile pe care le voiau. Pallotta a mai confirmat si plecarea lui Nainggolan la Inter.

Alisson, 25 de ani, joaca la Roma din 2016, cand a fost cumparat de la Internacional Porto Alegre.