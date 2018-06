ASTAZI Rusia - Arabia Saudita, meciul de deschidere | Rusii au ales pisica Achilles sa prezica rezultatele la turneul final! Ce a ales la primul meci

08:43

Dupa Mondial, transferuri



Campionatul Mondial a fost mereu turneul care creeaza noi staruri in lumea fotbalului si este urmat de transferuri rasunatoare - in urma cu 4 ani, James Rodriguez a fost unul dintre cei mai buni jucatori de la Mondial, reusind si golul turneului. A urmat un transfer pentru 80 de milioane de euro la Real Madrid.



Anul acesta, mai multe cluburi au incercat sa rezolve transferurile inainte de turneul final - Thomas Lemar a ajuns de la Monaco la Atletico Madrid, Fred a fost transferat de Manchester United de la Monaco. Iata insa ce staruri pot schimba clubul dupa Campionatul Mondial din Rusia.



- Antoine Griezmann (Atletico) - dorit de Barcelona, atacantul francez are si o oferta fantastica de prelungire a contractului cu Atletico. Griezmann a declarat saptamana aceasta ca viitorul sau va fi anuntat in curand



- Toby Alderweireld (Tottenham) - fundasul belgian nu a reusit sa ajunga pana acum la un acord de prelungire a contractului cu Tottenham iar Manchester United ar putea fi destinatia jucatorului.



- Michy Batshuayi (Chelsea) - imprumutat in a doua parte a sezonului trecut la Borussia Dortmund, atacantul belgian depinde si de viitorul antrenor al lui Chelsea. Dortmund doreste sa il cumpere definitiv



- Thibaut Courtois (Chelsea) - portarul nationalei Belgiei a refuzat sa semneze un nou contract cu Chelsea si doreste o revenire in Spania. Real Madrid si Atletico il doresc pe jucatorul de 26 de ani. Cum contractul ii expira vara viitoare, Chelsea nu doreste sa-l piarda fara niciun ban in 2019



- Nabil Fekir (Lyon) - atacantul de 24 de ani a fost la un pas de Liverpool, el filmand pana si interviul de prezentare. Insa negocierile s-au incheiat subit odata cu anuntul dat de Lyon, insa transferul lui la echipa lui Jurgen Klopp ramane o posibilitate. Bayern este si ea interesata



- Alisson Becker (AS Roma) - titular in nationala Braziliei, Alisson poate bate recordul pentru transferul unui portar. El este dorit de Real Madrid, Liverpool si Chelsea, insa Roma cere 80 de milioane de euro in acest moment. O evolutie pe masura la Mondial ar putea sa aduca un transfer urias



- Keylor Navas (Real Madrid) - portarul nationalei Costa Rica s-a transferat in urma cu 4 ani dupa un turneu final fantastic iar acum situatia lui depinde de intentiile lui Julen Lopetegui, noul antrenor al Realului



- Cristian Ronaldo (Real Madrid) - castigator a ultimelor 3 editii ale Champions League si ultimelor 2 editii ale Balonului de Aur, Ronaldo a anuntat ca pleaca de la Real imediat dupa finala Ligii. Viitorul sau va fi decis dupa Mondial



- Thiago Alcantara (Bayern Munchen) - a castigat titlul in toate cele 5 sezoane dupa transferul de la Barcelona, insa este unul dintre primele nume mentionate pe lista plecarilor in aceasta vara. Chiar si o revenire la Barcelona este posibila



- Kevin Trapp (PSG) - rezerva in ultimul sezon la campioana Frantei, Trapp a prins totusi lotul pentru Mondial. Greu de crezut ca va juca in fata lui Neuer si Ter Stegen, insa foarte probabil va fi transferat de alta echipa dupa Mondial, fiind dorit de Arsenal



- Julian Draxler (PSG) - campioana Frantei este obligata sa vanda jucatori de 60 de milioane de euro pentru a respecta Fair-Play-ul Financiar iar Draxler poate fi unul dintre jucatorii sacrificati.



- Cristian Pavon (Boca Juniors) - jucatorul de 22 de ani este cautat de cluburi importante ale Europei insa Boca i-a fixat un pret mare: 25 de milioane de euro. Un turneu final de exceptie si acest pret ar putea sa para mic



- Gonzalo Higuain (Juventus) - este dorit de Chelsea si PSG in timp ce Juventus cauta si ea sa schimbe ofensiva iar Higuain are mai multe sanse sa plece decat Dybala



- Sergej Milinkovic-Savic (Lazio) - Lazio nu este dispusa sa renunte la jucatorul sarb insa Manchester United si Tottenham sunt pregatite sa faca oferte importante pentru jucatorul de 23 de ani



- Robert Lewandoski (Bayern) - agentul polonezului a anuntat ca jucatorul vrea sa se transfere in aceasta vara insa Bayern i-a fixat un pret urias: 200 de milioane de euro. Ramane de vazut ce se va intampla dupa turneul final



- Neymar (PSG) - telenovela 'Neymar la Real Madrid' pare sa fi inceput inca din prima clipa cand brazilianul a ajuns la PSG. Real ar fi oferit 350 de milioane de euro pentru Neymar insa transferul nu poate avea loc pana la finalul turneului final