RUSIA - ARABIA SAUDITA, deschiderea Cupei Mondiale 2018! "Cea mai slaba partida de inceput din ISTORIE!" Echipele probabile

Cupa Mondiala de fotbal din Rusia incepe joi cu partida dintre selectionata tarii gazda si Arabia Saudita, ''doua dintre cele mai rele echipe pentru a lansa turneul final'', dupa cum relateaza Reuters.

Cele doua sunt cele mai slabe echipe participante la CM 2018 din clasamentul FIFA, Rusia ocupand locul 70, iar Arabia Saudita fiind penultima - locul 67.

Gazdele sunt totusi favorite in acest meci, in ciuda faptului ca nu au nicio victorie in ultimele sapte partide, ultimul succes al rusilor datand din octombrie 2017. Rusia spera la o calificare in optimi, ceea ce ar insemna o premiera in ultimii peste 30 de ani.

Selectionerul Stanislav Cercesov a lucrat intens la reconstructia echipei, mai ales in compartimentul defensiv, dupa serie de accidentari care l-au privat de cele mai bune solutii. Ultima victorie a Rusiei a fost un 4-2 cu Coreea de Sud, dar dupa doua autogoluri ale asiaticilor. In ultimele teste, ''Sbornaia'' a fost invinsa de Austria si a remizat cu Turcia (1-1), echipa antrenata de Mircea Lucescu.

Arabia Saudita a pierdut ultimele trei meciuri de verificare, cu Italia, Peru si Germania, dar a aratat unele semne incurajatoare, invingand in mai Algeria si Grecia.

Sauditii joaca aproape numai in campionatul intern, iar federatia de la Riad a incercat un experiment prin trimiterea a noua jucatori in sub forma de imprumut la echipe din Spania, fara a avea succesul scontat.

In plus, Arabia Saudita joaca primul sau Mondial dupa editia din 2006.

Partida se va disputa pe Stadionul Lujniki din Moscova (capacitate 80.000 locuri), joi, de la ora 18,00 (ora Romanei) si va fi arbitrata de argentinianul Nestor Pitana.

Rusia nu a mai depasit faza grupelor de la editia din 1986 (URSS), in timp ce sauditii au trecut o singura data de grupe, in 1994 (SUA).

Singura confruntare dintre cele doua echipe a avut loc in 1993, un meci amical castigat de Arabia Saudita cu 4-2.

Celalalt meci din Grupa B le va opune pe Uruguay si Mexic (vineri).

Echipele probabile pentru partida de deschidere:

Rusia: Akinfeev - Mario Fernandes, Ignasevici, Kudriasov, Jirkov - Zobnin, Kuziaev, Golovin, Samedov - Alexei Miranciuk, Smlov. Selectioner: Stanislav Cercesov.

Arabia Saudita: Abdullah Al-Muaiouf - Al Shahrani, Omar Hawsawi, Osama Hawsawi, Mansour Al-Harbi -Yahia Al Shehri, Salman Al Faraj, Salem Al-Dawsari, Abdulmalek Al Khaibri, Hussain Al-Moqahwi - Mohamed Al Sahlawi. Selectioner: Juan Antonio Pizzi.

Sursa: Agerpres