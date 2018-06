12 ani "mondiali" cu Lionel Messi! Patru fotografii de colectie cu aventura starului Argentinei la Cupa Mondiala | FOTO

Lionel Messi se afla in lotul Argentinei la editia din acest an a Campionatului Mondial.

Cupa Mondiala 2018. PROGRAMUL COMPLET al turneului din Rusia

Starul nationalei tarii sale si al Barcelonei se afla in incercarea de a cuceri un trofeu care-i lipseste din palmares, respectiv Cupa Mondiala. Daca Messi a ratat aceasta sansa la editiile din 2006, 2010 si 2014 ale Mondialului, acesta mai are o sansa la editia din acest an din Rusia.

Aventura lui Messi la Campionatul Mondial este prezentata intr-o galerie foto de pe Twitter.

Un fan page Lionel Messi a publicat patru fotografii cu starul argentinian, fiecare datand de la una dintre cele patru editii ale Campionatului Mondial la care a participat sau urmeaza sa participe.

Argentina evolueaza in Rusia in grupa D, alaturi de Croatia, Nigeria si Islanda. Primul meci al argentinienilor are loc sambata si va fi cel impotriva islandezilor.