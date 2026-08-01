FCSB a fost eliminată din turul doi al preliminariilor Conference League, în urma înfrângerii 3-7 în dublă manșă cu FK Auda.

Letonii s-au impus 3-2 și 4-1 în cele două partide jucate împotriva roș-albaștrilor și au eliminat clar echipa patronată de Gigi Becali.

Victor Becali l-a ironizat pe MM Stoica: „Au fost așa bezmetici că au dat 7 goluri”

Victor Becali a vorbit despre dubla pierdută clar de FCSB și l-a ironizat pe Mihai Stoica. Oficialul roș-albaștrilor a spus că formația din Letonia este una dintre cele mai slabe echipe din cupele europene.

Impresarul a punctat faptul că FK Auda a fost o echipă disciplinată în cele două partide, iar acest lucru i-a ajutat, chiar dacă valoarea individuală a fost de partea lui FCSB.

„De Auda ăștia nu zicea toată lumea ce slabă e?

Că doar asta am auzit. Au fost așa bezmetici că au dat 7 goluri în 2 meciuri. Noi vorbim cu multă ușurință. O echipă slabă, foarte disciplinată.

Bine că i-am disciplinat noi, am făcut instrucție cu ei”, a declarat Victor Becali, conform sptfm.ro.

Bogdan Lobonț: „Greșeala mai mare este la el”

Cristi Pintea îi are invitați pe Robert Niță și Bogdan Lobonț în matinalul de pe VOYO Sport 1. Cei trei abordează cele mai importante subiecte din fotbalul românesc.

Cei doi au analizat faza la care FCSB a primit al doilea gol în returul jucat la Riga. Ștefan Târnovanu și Joao Paulo nu s-au sincronizat, moment în care Diedhiou a profitat și a înscris golul care a tăiat tot elanul fostei campioanei a României.

Bogdan Lobonț este de părere că mare parte din vină o are Joao Paulo, care nu se informează înainte să preia și pierde mingea, lucru pe care l-a remarcat și Robert Niță.

„Mie Târnovanu îmi place ca portar. Eu tind să cred că greșeala mai mare este a lui Joao Paulo, care avea mult timp să preia și să intre în posesia mingii. Nu mi se pare că e greșeala lui.”, a spus Bogdan Lobonț, în exclusivitate la VOYO Sport 1.

„Ce să facă, îi dă tărie (n.r. Târnovanu), îi dă pe poziție viitoare, Joao Paulo se uita să plece pe atac, iar când vede adversarul tresare.”, a adăugat și Robert Niță.

De cealaltă parte, Cristi Munteanu, intrat în emisiune printr-o intervenție telefonică, consideră că ambii jucători au partea lor de vină.

„FCSB a jucat, iar ceilalți au marcat, pentru că FCSB s-a jucat cu ocaziile. De Târnovanu îmi pare rău, este al doilea cel mai bun portar al României, după Ionuț Radu de la Celta Vigo, mie îmi place.

Toți greșim, cred că la greșeala la greșeala din meciul cu Auda este vina împărțită între Joao Paulo și Târnovanu.”, a spus Cristi Munteanu, în exclusivitate la VOYO Sport 1.

Echipele de start în FK Auda - FCSB

Auda: Purins - Hrvoj, Arroyo, Ouedraogo, Rubenis - Bongemba, Traore, Fofana - Daskevics, Kone, Diedhiou; Rezerve: Sturins, Aleksandrovs - Kragliks, Appiah, Hussaini, Fofana, Lusweki, Gerold, Minins, Aranda; Antrenor: Didier Zanetti

FCSB : Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu - Tănase, Radunovic - Boutoutaou, Cisotti, Oct. Popescu - Bîrligea; Rezerve: Popa, Udrea - Gnahore, Joao Paolo, Politic, Batubinsika, Toma, Stancu, Stoian, Labonne, Popa; Antrenor: Marius Baciu

FK Auda - FCSB 4-1, rezumat. Meciul a fost pe VOYO