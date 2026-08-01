LIVE VIDEO Bogdan Lobonț și Robert Niță, invitații lui Cristi Pintea la Matinal, pe VOYO SPORT 1, de la 10:00

Bogdan Lobonț și Robert Niță, invitații lui Cristi Pintea la Matinal, pe VOYO SPORT 1, de la 10:00 Fotbal intern
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Bogdan Lobonț și Robert Niță, invitații lui Cristi Pintea la Matinal, pe VOYO Sport 1, de la 10:00

TAGS:
Bogdan LobontCristi PinteaRobert NitamatinalVOYO SPORT 1

Prima ediție a Matinalului pe VOYO Sport 1 are loc azi, de la ora 10:00.

Cristi Pintea va discuta cu Bogdan Lobonț și Robert Niță toate subiectele de actualitate din sportul românesc. Vor fi analizate evoluțiile echipelor românești în cupele europene, partidele din prima zi a rundei a treia a Superligii și alte subiecte de real interes. Ce transferuri mai fac grupările din Superliga, ce o așteaptă pe Universitatea Craiova în meciul transmis joi de VOYO, contra celor de la KuPS și cum se schimbă 'liniile' la FCSB, echipa lui Gigi Becali, după eliminarea din Europa.

În Matinalul de la VOYO vor fi și intervenții supriză prin telefon, dar veți vedea și noutăți nu numai din fotbal, ci și din alte sporturi.

VOYO își extinde universul de conținut și lansează de azi VOYO SPORT 1, o secțiune întreagă destinată exclusiv sportului. Cu transmisiuni live, competiții naționale și internaționale, producții originale și o echipă de jurnaliști și comentatori cu experiență, VOYO SPORT 1 promite să ofere fanilor sportului o experiență completă, modernă și accesibilă oriunde.

Robert NIță la Matinal VOYO SPORT 1

  • Robert nita povestile sport 1
×
Robert Niță / Foto: Captură Play-On Sport
Robert Niță
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cârnați prăjiți pe balcon, mâncare sustrasă prin metode ingenioase - aventuri în hotelurile all inclusive de pe litoral
Cârnați prăjiți pe balcon, mâncare sustrasă prin metode ingenioase - aventuri în hotelurile all inclusive de pe litoral
ARTICOLE PE SUBIECT
VOYO își extinde universul de conținut și lansează în curând VOYO SPORT 1, noua destinație pentru iubitorii sportului
VOYO își extinde universul de conținut și lansează în curând VOYO SPORT 1, noua destinație pentru iubitorii sportului
Bogdan Lobonț n-are niciun dubiu, după ce Drăgușin a ajuns la fosta sa echipă
Bogdan Lobonț n-are niciun dubiu, după ce Drăgușin a ajuns la fosta sa echipă
Robert Niță, moment marcă înregistrată! De ce nu l-ar lua pe Daniel Niculae cu mașina: ”Ascultă tu-du-du, tu-du-du”
Robert Niță, moment marcă înregistrată! De ce nu l-ar lua pe Daniel Niculae cu mașina: ”Ascultă tu-du-du, tu-du-du”
Robert Niță i-a acordat nota 100 unui fotbalist: ”Prestanță, dialog, seriozitate!”
Robert Niță i-a acordat nota 100 unui fotbalist: ”Prestanță, dialog, seriozitate!”
ULTIMELE STIRI
Darius Olaru, primul trofeu la debutul pentru Union Saint-Gilloise: nota primită după Supercupa Belgiei
Darius Olaru, primul trofeu la debutul pentru Union Saint-Gilloise: nota primită după Supercupa Belgiei
Avertisment pentru Răzvan Lucescu: „Cine crede asta habar n-are unde a ajuns!“
Avertisment pentru Răzvan Lucescu: „Cine crede asta habar n-are unde a ajuns!“
FCSB, unică: „Singura echipă care a făcut așa ceva, vara asta!“
FCSB, unică: „Singura echipă care a făcut așa ceva, vara asta!“
Au întrecut măsura? Apariții „interzise” ale prietenelor Gabrielei Ruse din WTA, pe rețelele sociale
Au întrecut măsura? Apariții „interzise” ale prietenelor Gabrielei Ruse din WTA, pe rețelele sociale
Statuia poetului care a compus imnurile Craiovei și Rapidului ar putea fi demolată!
Statuia poetului care a compus imnurile Craiovei și Rapidului ar putea fi demolată!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Diletta Leotta s-a pozat într-un bikini minuscul, la piscină: ”Nu mai pot suporta, aceste fotografii sunt prea ilegale”

Diletta Leotta s-a pozat într-un bikini minuscul, la piscină: ”Nu mai pot suporta, aceste fotografii sunt prea ilegale”

După 1-4 cu Auda, Gigi Becali a numit cei doi fotbaliști care o vor face pe FCSB campioană: „Vor fi de bani mulți”

După 1-4 cu Auda, Gigi Becali a numit cei doi fotbaliști care o vor face pe FCSB campioană: „Vor fi de bani mulți”

Persecutat de Gigi Becali, Târnovanu are o singură scăpare: ”E salvarea lui”

Persecutat de Gigi Becali, Târnovanu are o singură scăpare: ”E salvarea lui”

Andrei Vlad, înapoi la FCSB? Gigi Becali a făcut anunțul: „Băiat de caracter”

Andrei Vlad, înapoi la FCSB? Gigi Becali a făcut anunțul: „Băiat de caracter”

Echipa secundă a lui Dinamo, implicată într-un accident rutier grav! Un membru al staffului a murit. Care este starea lui Adrian Ropotan

Echipa secundă a lui Dinamo, implicată într-un accident rutier grav! Un membru al staffului a murit. Care este starea lui Adrian Ropotan



Recomandarile redactiei
FCSB, unică: „Singura echipă care a făcut așa ceva, vara asta!“
FCSB, unică: „Singura echipă care a făcut așa ceva, vara asta!“
Darius Olaru, primul trofeu la debutul pentru Union Saint-Gilloise: nota primită după Supercupa Belgiei
Darius Olaru, primul trofeu la debutul pentru Union Saint-Gilloise: nota primită după Supercupa Belgiei
Avertisment pentru Răzvan Lucescu: „Cine crede asta habar n-are unde a ajuns!“
Avertisment pentru Răzvan Lucescu: „Cine crede asta habar n-are unde a ajuns!“
Baby-face FCSB. MM Stoica anunță patru fotbaliști U21 în primul ”11” după umilința cu Auda + ce se întâmplă cu Târnovanu
Baby-face FCSB. MM Stoica anunță patru fotbaliști U21 în primul ”11” după umilința cu Auda + ce se întâmplă cu Târnovanu
Ce a spus Nuno Campos după remiza de la Galați: „Bineînțeles că oamenilor nu le pasă”
Ce a spus Nuno Campos după remiza de la Galați: „Bineînțeles că oamenilor nu le pasă”
Alte subiecte de interes
Mesajul sincer al lui Bogdan Lobonț pentru tricolori înainte de EURO 2024
Mesajul sincer al lui Bogdan Lobonț pentru tricolori înainte de EURO 2024
"Ce fel de organizare e asta!?" Un fost antrenor din Superligă a criticat dur jocul giuleștenilor după meciul cu Sepsi
"Ce fel de organizare e asta!?" Un fost antrenor din Superligă a criticat dur jocul giuleștenilor după meciul cu Sepsi
„Play on Sport” se vede pe VOYO înainte și după meciurile de Premier League! Cine sunt invitații lui Ștucan
„Play on Sport” se vede pe VOYO înainte și după meciurile de Premier League! Cine sunt invitații lui Ștucan
Bătaie generală în Premier League! Cristi Pulhac a rămas cu gura căscată: „Aici cel putin 3 cartonașe roșii!”
Bătaie generală în Premier League! Cristi Pulhac a rămas cu gura căscată: „Aici cel putin 3 cartonașe roșii!”
Bogdan Lobonț a răspuns, după ce Robert Niță l-a făcut praf: ”Să vă spun ce am învățat afară”
Bogdan Lobonț a răspuns, după ce Robert Niță l-a făcut praf: ”Să vă spun ce am învățat afară”
Rapid, comunicat oficial după ce Robert Niță l-a făcut praf pe Bogdan Lobonț
Rapid, comunicat oficial după ce Robert Niță l-a făcut praf pe Bogdan Lobonț
CITESTE SI
Șoferii cărora ar putea să nu li se mai dea permis de conducere după expirare. Reguli noi propuse de Ministerul Sănătății

stirileprotv Șoferii cărora ar putea să nu li se mai dea permis de conducere după expirare. Reguli noi propuse de Ministerul Sănătății

Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

protv Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

Unde găsești cea mai ieftină benzină și motorină, azi, 30 iulie 2026. Prețurile afișate de Petrom, OMV și MOL

stirileprotv Unde găsești cea mai ieftină benzină și motorină, azi, 30 iulie 2026. Prețurile afișate de Petrom, OMV și MOL

Fitch va anunța vineri dacă retrogradează România la „junk”. Bolojan: Din primăvară avem probleme generate de PSD

stirileprotv Fitch va anunța vineri dacă retrogradează România la „junk”. Bolojan: Din primăvară avem probleme generate de PSD

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Medic vs Rodriguez


00:00
UEFA Europa Conference League
Play on sport: FK Auda - FCSB


00:00
UEFA Europa Conference League
FK Auda - FCSB


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UEFA Europa League
Twente - Ferencvaros


00:00
UEFA Europa Conference League
FCSB - FK Auda


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!