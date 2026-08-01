Bogdan Lobonț și Robert Niță, invitații lui Cristi Pintea la Matinal, pe VOYO Sport 1, de la 10:00

Prima ediție a Matinalului pe VOYO Sport 1 are loc azi, de la ora 10:00.

Cristi Pintea va discuta cu Bogdan Lobonț și Robert Niță toate subiectele de actualitate din sportul românesc. Vor fi analizate evoluțiile echipelor românești în cupele europene, partidele din prima zi a rundei a treia a Superligii și alte subiecte de real interes. Ce transferuri mai fac grupările din Superliga, ce o așteaptă pe Universitatea Craiova în meciul transmis joi de VOYO, contra celor de la KuPS și cum se schimbă 'liniile' la FCSB, echipa lui Gigi Becali, după eliminarea din Europa.

