Echipa pregătită de Marius Baciu a pierdut ambele manșe din turul al doilea preliminar UEFA Europa Conference League cu FK Auda. În tur, la București, pe stadionul ”Steaua”, fosta campioană a pierdut cu 3-2, iar în retur, la Riga, pe ”Skonto”, a fost învinsă cu 4-1.

MM Stoica s-a dezlănțuit după eliminarea lui FCSB din Europa: ”Mizeriile astea îmi fac mare silă”

La o zi după meci, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a explicat că echipa pregătită de Marius Baciu a fost clar dezavantajată de arbitrat, altfel, ar fi reușit să treacă în al treilea tur preliminar Conference League.

”Simt o dezamăgire că, ok, pot fi și sac de box, am mai fost, dar mizeriile astea îmi fac mare silă. Am spus aici, în emisiune, clar: dacă vom elimina greșelile înfiorătoare de la meciul tur și dacă vom avea un arbitraj corect, nu avem cum să nu mergem mai departe.

Cel mai mare fault în careu a fost la meciul ăla, talpă pe glezna lui Bîrligea, de roșu, și nu s-a dat nimic. Patru penalty-uri în două meciuri, nouă ni s-a scos mingea din poartă, dă-ne penalty de 3-3, așa, și nu ne scoate mingea din poartă.

Nu am avut nici arbitraj corect, nici șansa să scăpăm de greșeli... Credeți-mă, în meciurile astea am mania să contabilizez. A fost meciul 190, 190 pentru mine în cupele europene. Niciun jucător nu a făcut niște greșeli atât de mari ca acum.

Acum începe lumea. Că Baciu... cu ce e el vinovat? Tot ce s-a pregătit a fost bine, am avut ocazie după ocazie, au fost ocazii rarisime, Bîrligea a avut cinci ocazii singur cu portarul în astea două meciuri. Nu cred că e vinovat absolut nimeni din staff. Se cer demisii, care e problema? Să fim corecți, ce s-a spus, cum s-a spus, să nu scoatem din context, că ies eu prost, dar nu era așa.

Am avut ocazii, nu am reușit nici la 1-1, nici la 2-1, au fost ocazii peste ocazii. Am văzut multe echipe în Europa, acum asta e una dintre cele mai mari minciuni trăite în cariera mea. Eu îmi cunosc meseria, suporterii sunt cei care susțin echipa.

Citesc că acest club merge din rău în mai rău. În 2024-2025 am bătut recordul, 20 de meciuri în cupele europene, și ni se spune că clubul ăsta... să mă tragă de mânecă, că de asta am venit în mânecă scurtă, că am adus jucători de duzină. Suntem pe primul loc în campionat, neînvinși, 0 goluri primite.

Sunt nemulțumit, ne-au dezavantajat arbitrii, sunt foarte nemulțumit, îmi vine să strig la cer. Nu am văzut asemenea erori individuale, care să fie soluția? Nu cred că e vinovat cineva din staff. Nu se pot antrena greșelile astea de staff.

Abitrul ne-a dezavantajat. Punct. Aici s-a terminat. Eram calificați cu un arbitraj corect, asta e convingerea mea. Patru penalty-uri, toată lumea a zis asta, verificate, recunoscute, gol valabil, cum facem cu astea? Se strâng, golul lor după un fault evident.

Sunt șase faze, nu e normal. Arbitraje de genul ăsta nu s-au mai văzut niciodată. Dacă aveam arbitraj bun la retur, nu se întâmpla nimic, 1-0, 2-0 și apoi defilam”, a spus MM Stoica la Prima Sport.

Echipele de start în FK Auda - FCSB

Auda: Purins - Hrvoj, Arroyo, Ouedraogo, Rubenis - Bongemba, Traore, Fofana - Daskevics, Kone, Diedhiou; Rezerve: Sturins, Aleksandrovs - Kragliks, Appiah, Hussaini, Fofana, Lusweki, Gerold, Minins, Aranda; Antrenor: Didier Zanetti

FCSB : Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu - Tănase, Radunovic - Boutoutaou, Cisotti, Oct. Popescu - Bîrligea; Rezerve: Popa, Udrea - Gnahore, Joao Paolo, Politic, Batubinsika, Toma, Stancu, Stoian, Labonne, Popa; Antrenor: Marius Baciu

FK Auda - FCSB 4-1, rezumat. Meciul a fost pe VOYO