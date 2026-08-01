Fostă campioană a României, FCSB e OUT din Europa!

FCSB a fost umilită de FK Auda și a părăsit rușinos Conference League și, implicit, parcursul european din sezonul 2026-2027. Auda s-a impus cu 4-1 în fața FCSB în returul din preliminariile întrecerii.

Letonii s-au calificat după 7-3 la general, iar presa națională a reacționat și a jubilat în urma unui astfel de succes, care aduce multă bucurie țării. Site-ul sportacentrs.com a titrat: ”Ispravă eroică la Riga – Auda oferă o surpriză senzațională contra puternicului adversar din România.”

FK Auda – FCSB: reacțiea presei din Letonia

Partida din Letonia conduce la mult haos în tabăra FCSB, iar Marius Baciu riscă să fie demis de patronul Gigi Becali. Dacă în București lucrurile sunt complicate pentru fosta campioană a României, în Letonia nu mai contenesc laudele.

Pe lângă titlul citat, publicația amintită a mai precizat după rezultatul FK Auda – FCSB:

”(...) În finalul (n.r. – meciului), Auda a pus capăt triumfului impresionant cu încă două goluri. Kader Kone nu i-a lăsat nicio speranță portarului român cu un șut puternic, și, mai târziu, căpitanul Tin Hrvojs s-a folosit o lovitură liberă și a trimis mingea în plasă cu o pasă impresionantă, asigurându-le celor de la Auda o victorie fantastică cu 4:1 (7:3 la general) și un loc în runda următoare de calificare.”

Rămâne de văzut ce va urma la FCSB din acest moment, dar toată concentrarea se îndreaptă către Superliga României. Patronul Gigi Becali e total nemulțumit de cele întâmplate și, după cum aminteam, există posibilitatea ca jocul din Letonia să fi fost ultimul pentru Marius Baciu, un antrenor care oricum nu era creditat cu prea multe șanse de reușită la FCSB.

Este o umilință ceea ce s-a întâmplat în Letonia și dacă ne raportăm la jucătorii pe care a mizat FCSB: FCSB: Târnovanu – V. Creţu (Stoian 46), Dawa, Duarte, Pădurariu – Boutoutaou (M. Toma 67), Radunovic (Joao Paulo 46), Fl. Tănase (Gnahore 77) – Cisotti, Bîrligea, Octavian Popescu