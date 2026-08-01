Cristi Pintea îi are invitați pe Robert Niță și Bogdan Lobonț în matinalul de pe VOYO Sport 1. Cei trei abordează cele mai importante subiecte din fotbalul românesc.

Dinamo a remizat cu Oțelul, scor 1-1, într-un meci jucat la Galați, din runda treia de Superliga. „Câinii” au deschis scorul prin Soro în minutul 42, dar gălățenii au egalat prin Patrick în a doua repriză, în minutul 66.

Cristi Munteanu a dezvăluit secretul Oțelului

Oțelul are start excelent de sezon în Superliga și este neînvinsă după primele trei etape, iar Cristi Munteanu a dezvăluit că această constanță se bazează în principal pe liniștea de la echipă.

Oficialul de la Oțelul Galați a vorbit despre startul bun de sezon din Superliga al formației din zona Moldovei.

Cristi Munteanu a explicat în exclusivitate la VOYO Sport 1 faptul că își dorește ca gălățenii să își poată păstra lotul în acest sezon și să nu fie nevoiți să vândă jucători importanți.

„Nu doresc să dau niciun jucător, sper să nu avem probleme financiare ca să fim nevoiți să vindem jucători ca să completăm bugetul, momentan nu se pune problema de așa ceva.

Suntem o echipă în creștere, o echipă omogenă, pentru că 80% sunt jucătorii de anul trecut și sperăm să o ținem așa.

Reușim să aducem jucători pentru că suntem serioși și avem credibilitate pe piața din Portugalia. Mă bucur că avem salariile la zi la echipă, mi se pare un motiv de laudă în România.

Ne dorim ca anul ăsta să ne clasăm mai bine decât anul trecut, dar e devreme să vorbim despre asta, pentru că abia a început campionatul.”, a spus Cristi Munteanu, în exclusivitate la VOYO Sport.ro.

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