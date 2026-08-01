FCSB sparge banca pentru transferul lui Denis Drăguș: ce sumă vrea Trabzonspor

FCSB sparge banca pentru transferul lui Denis Drăguș: ce sumă vrea Trabzonspor Superliga
SPORT.RO
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Trabzonspor s-a hotărât pentru ce sumă îl vinde pe Denis Drăguș.

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Din articol

FCSB își dorește un nou atacant, după cum a dezvăluit Gigi Becali imediat după meciul cu FK Auda.

Roș-albaștrii îl au în vizor în continuare pe Denis Drăguș, dar negocierile cu Trabzonspor nu vor fi deloc simple.

Trabzonspor i-a setat prețul lui Denis Drăguș: ce sumă trebuie să achite FCSB

Formația din Turcia vrea să își recupereze o parte din banii pe care i-a investit în transferul lui Denis Drăguș. Trabzonspor a plătit 1,7 milioane de euro către Standard Liege pentru a-l aduce pe atacantul român în 2024.

Trabzonspor i-a setat prețul lui Drăguș la 1,5 milioane de euro, conform presei din Turcia.

Astfel că, dacă Gigi Becali își dorește să îl aducă pe fotbalistul de 27 de ani la FCSB va trebui să bage mâna adânc în buzunar, pentru Drăguș mai are contract cu Trabzonspor până în 2028.

  • Două milioane de euro este cota de piață a lui Denis Drăguș, potrivit Transfermarkt.

Gigi Becali: „Drăguș rămâne pentru mine o opțiune oricând”

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a furnizat ultimele informații despre negocierile pentru aducerea lui Denis Drăguș la echipa sa. 

Latifundiarul a confirmat că în continuare pentru el Drăguș (27 de ani) reprezintă un transfer pe care și l-ar dori să îl realizeze oricând. 

Prin urmare, este de așteptat ca omul de afaceri să continue negocierile pentru internaționalul român cu 28 de selecții și șapte goluri. 

Totuși, Becali a subliniat că, în cazul în care nu va putea să îl aducă pe Denis Drăguș la FCSB, nu se va produce nicio tragedie. 

„Eu am spus și gata! Drăguș rămâne pentru mine o opțiune oricând. Dar să nu ne lăsăm de fotbal acum dacă nu vine! Ce să facem?! Ne lăsăm de fotbal?!”, a transmis Gigi Becali, la Play On Sport, în exclusivitate pe VOYO, după Auda - FCSB 4-1.  

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