FCSB sparge banca pentru transferul lui Denis Drăguș: ce sumă vrea Trabzonspor

FCSB își dorește un nou atacant, după cum a dezvăluit Gigi Becali imediat după meciul cu FK Auda.

Roș-albaștrii îl au în vizor în continuare pe Denis Drăguș, dar negocierile cu Trabzonspor nu vor fi deloc simple.

Trabzonspor i-a setat prețul lui Denis Drăguș: ce sumă trebuie să achite FCSB

Formația din Turcia vrea să își recupereze o parte din banii pe care i-a investit în transferul lui Denis Drăguș. Trabzonspor a plătit 1,7 milioane de euro către Standard Liege pentru a-l aduce pe atacantul român în 2024.

Trabzonspor i-a setat prețul lui Drăguș la 1,5 milioane de euro, conform presei din Turcia.

Astfel că, dacă Gigi Becali își dorește să îl aducă pe fotbalistul de 27 de ani la FCSB va trebui să bage mâna adânc în buzunar, pentru Drăguș mai are contract cu Trabzonspor până în 2028.