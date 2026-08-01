S-a decis! Mihai Stoica, anunț despre viitorul lui Marius Baciu la FCSB: „Se cer demisii”

FCSB a fost eliminată din turul doi al preliminariilor Conference League, în urma înfrângerii 3-7 în dublă manșă cu FK Auda.

Letonii s-au impus 3-2 și 4-1 în cele două partide jucate împotriva roș-albaștrilor și au eliminat clar echipa patronată de Gigi Becali.

MM Stoica: „Se cer demisii, care e problema?”

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a fost întrebat despre situația lui Marius Baciu după eliminarea rușinoasă a lui FCSB din cupele europene.

MM Stoica i-a luat apărarea tehnicianului și a explicat faptul că meciul a fost pregătit bine de Marius Baciu. Astfel că, oficialul lui FCSB nu vede de ce antrenorul ar trebui dat afară.

„Acum începe lumea. Că Baciu… cu ce e el vinovat? Tot ce s-a pregătit a fost bine, am avut ocazie după ocazie, au fost ocazii rarisime, Bîrligea a avut cinci ocazii singur cu portarul în astea două meciuri. Nu cred că e vinovat absolut nimeni din staff. Se cer demisii, care e problema? Să fim corecți, ce s-a spus, cum s-a spus, să nu scoatem din context, că ies eu prost, dar nu era așa.

Sunt nemulțumit, ne-au dezavantajat arbitrii, sunt foarte nemulțumit, îmi vine să strig la cer. Nu am văzut asemenea erori individuale, care să fie soluția? Nu cred că e vinovat cineva din staff. Nu se pot antrena greșelile astea de staff”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.