FCSB a fost eliminată din turul doi al preliminariilor Conference League, în urma înfrângerii 3-7 în dublă manșă cu FK Auda.

Letonii s-au impus 3-2 și 4-1 în cele două partide jucate împotriva roș-albaștrilor și au eliminat clar echipa patronată de Gigi Becali.

Vasile Miriuță: „Nu Marius Baciu e de vină! Trebuia să câștige și fără antrenor pe bancă”

În prezent la Sănătatea Cluj, Vasile Miriuță a oferit o reacție în exclusivitate la VOYO Sport 1 și a vorbit despre eșecul lui FCSB în dubla cu Auda.

Fostul antrenor de la Dinamo și CFR Cluj a fost întrebat dacă Marius Baciu este de vină pentru acest rezultat. Vasile Miriuță i-a luat apărarea tehnicianului de la FCSB și a explicat că Auda era o echipă pe care roș-albaștrii trebuiau să o bată, iar jucătorii nu au scuze.

„Nu Marius Baciu e de vină, știm cu toții stă treaba la FCSB. FCSB nu poate să meargă mai departe în cupele europene și să aducă jucători din Liga 3 din Franța. FCSB s-a făcut de râs, să te scoată echipa aia din turul doi.

Putem să zicem de lipsa de experiență a lui Baciu, dar FCSB trebuia să câștige meciul ăla și fără antrenor pe bancă.”, a spus Vasile Miriuță, în exclusivitate la VOYO Sport 1.

Echipele de start în FK Auda - FCSB

Auda: Purins - Hrvoj, Arroyo, Ouedraogo, Rubenis - Bongemba, Traore, Fofana - Daskevics, Kone, Diedhiou; Rezerve: Sturins, Aleksandrovs - Kragliks, Appiah, Hussaini, Fofana, Lusweki, Gerold, Minins, Aranda; Antrenor: Didier Zanetti

FCSB : Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu - Tănase, Radunovic - Boutoutaou, Cisotti, Oct. Popescu - Bîrligea; Rezerve: Popa, Udrea - Gnahore, Joao Paolo, Politic, Batubinsika, Toma, Stancu, Stoian, Labonne, Popa; Antrenor: Marius Baciu

FK Auda - FCSB 4-1, rezumat. Meciul a fost pe VOYO