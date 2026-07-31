Echipa pregătită de Marius Baciu a picat cu FK Auda în al doilea tur. În prima manșă, disputată la București pe stadionul ”Steaua” din Ghencea, FCSB a pierdut cu 2-1, iar în returul programat la Riga, pe ”Skonto”, fosta campioană a României a fost învinsă cu 4-1.

Baby-face FCSB. MM Stoica anunță patru fotbaliști U21 în primul ”11” după umilința cu Auda + ce se întâmplă cu Târnovanu

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a explicat că Ștefan Târnovanu, aspru criticat de patronul Gigi Becali, va ieși din primul ”11”, iar în locul său va evolua Mihai Popa, goalkeeperul care îi luase locul pentru câteva meciuri și în stagiunea precedentă.

Mai mult decât atât, oficialul roș-albaștrilor a punctat că există o posibilitate ca FCSB să atace următoarele partide cu alți trei jucători Under-21 în primul ”11”, pe lângă Mihai Popa. Este vorba despre Alexandru Stoian, Mihai Toma și Ricardo Pădurariu, ultimul fiind unul dintre preferații lui Gigi Becali.

”Avem o problemă din moment ce patronul a decis ca Târnovanu să nu mai apere. Dar sub nicio formă nu mai aducem un portar. Matei Popa a apărat anul trecut 16 meciuri și nimeni nu reține vreo greșeală. Putem juca și cu 4 jucători U21, nu contează. Pe noi ne interesează să aliniem cel mai bun prim «11».

E posibil să jucăm cu 4. Stoian arată foarte bine, Toma a arătat excepțional cu Csikszereda, Pădurariu cred că era titular și dacă n-ar fi under. De ce să nu începem cu 3-4 jucători U21? Avem jucători tineri buni, s-ar putea să fie peste concurenții lor pe post”, a spus MM Stoica la televiziunea Prima Sport.

Echipele de start în FK Auda - FCSB

Auda: Purins - Hrvoj, Arroyo, Ouedraogo, Rubenis - Bongemba, Traore, Fofana - Daskevics, Kone, Diedhiou; Rezerve: Sturins, Aleksandrovs - Kragliks, Appiah, Hussaini, Fofana, Lusweki, Gerold, Minins, Aranda; Antrenor: Didier Zanetti

FCSB : Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu - Tănase, Radunovic - Boutoutaou, Cisotti, Oct. Popescu - Bîrligea; Rezerve: Popa, Udrea - Gnahore, Joao Paolo, Politic, Batubinsika, Toma, Stancu, Stoian, Labonne, Popa; Antrenor: Marius Baciu

FK Auda - FCSB 4-1, rezumat. Meciul a fost pe VOYO