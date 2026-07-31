În tur, letonii s-au impus cu 3-2 în fața roș-albaștrilor, în Ghencea, iar în returul disputat la Riga, FCSB a fost învinsă cu 4-1, marcând eliminarea clubului patronat de Gigi Becali din cupele europene.

MM Stoica a găsit vinovații pentru umilința cu FK Auda: ”Nu am pronunțat niciodată nume de jucători, dar o fac acum”

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a ținut să puncteze faptul că Vali Crețu și Joao Paulo sunt principalii vinovați pentru meciul pierdut de la Riga.

Crețu s-a poziționat greșit la primul gol al letonilor, din minutul 45+2, iar Joao Paulo a adormit în minutul 67 după o pasă primită, iar gazdele au intrat în posesia mingii și au dus scorul la 2-0.

”Nu am pronunțat niciodată nume de jucători, dar de data asta s-a vorbit foarte mult. Gigi a fost supărat pe Târnovanu, dar eu acum îmi explic opinia. Am văzut fazele, Crețu greșește grav la primul gol, jucător cu experiența lui nu are voie să facă așa ceva.

Iar la golul doi, unde s-a încheiat, acolo João Paulo... nu pot să-mi dau seama cum s-a blocat când mingea a venit la el. Vine jucătorul de mai departe să-i ia mingea din față. Greșelile astea au fost mai grave decât cele din tur”, a spus MM Stoica la Prima Sport.

Echipele de start în FK Auda - FCSB

Auda: Purins - Hrvoj, Arroyo, Ouedraogo, Rubenis - Bongemba, Traore, Fofana - Daskevics, Kone, Diedhiou; Rezerve: Sturins, Aleksandrovs - Kragliks, Appiah, Hussaini, Fofana, Lusweki, Gerold, Minins, Aranda; Antrenor: Didier Zanetti

FCSB : Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu - Tănase, Radunovic - Boutoutaou, Cisotti, Oct. Popescu - Bîrligea; Rezerve: Popa, Udrea - Gnahore, Joao Paolo, Politic, Batubinsika, Toma, Stancu, Stoian, Labonne, Popa; Antrenor: Marius Baciu

FK Auda - FCSB 4-1, rezumat. Meciul a fost pe VOYO