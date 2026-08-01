Aur pentru România

Echipajul de dublu rame a României, format din Simona Radiş şi Adriana Adam, a câştigat medalie de aur, după o cursă dominată de tricolore, la Campionatele Europene de Canotaj de la Varesse.

Atacul adversarelor la start nu a schimbat planurile fetelor care după 1000 m au făcut demonstraţie de forţă si unison.

Cu 4:49.04, româncele au depăşit Cehia si Italia, timpul fiind un record european al probei.

Pentru Simona e al 9-lea titlu european din carieră, pentru Adriana, medalia de aur cu numărul 5

Tot sâmbătă, Ştefan Berariu şi Florin Lehaci s-au impus în proba de dublu rame masculin (M2-). O nouă cursă spectaculoasă, gestionată impecabil de Ştefan şi Florin, care au trecut primii linia de sosire. News.ro